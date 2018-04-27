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27апреля
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сегодня, 16:42 3

В Свободненском районе лесной пожар подобрался к дороге

В Свободненском районе лесной пожар подобрался к дороге

В редакцию ИА «Амур.инфо» очевидец прислал снимки пожара, действующего в настоящее время в районе села Бузули Свободненского района. Огонь подобрался к трассе, в воздух поднимаются клубы дыма.

По сообщению очевидца, пожар никто не тушит. Между тем в главном управлении МЧС России по Амурской области подтвердили, что в окрестностях села Бузули действует лесной пожар. На тушение брошены силы и средства пожарной охраны и мобильных групп сел Новгородка, Нижние Бузули, а также пожарно-спасательный отряд из Свободного. Всего с огнем борются 20 человек с помощью четырех единиц техники.

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#МЧС #пожары

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Комментарии
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  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Че за лажа? Ведь помолились уже! И ЧС везде объявили!

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    там каждый год горит,одно и то же, всем плевать, национальная идея нынешняя- всем на все начхать

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Тоже самое сейчас творится возле Шимановска.

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