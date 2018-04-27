В Свободненском районе лесной пожар подобрался к дороге

В редакцию ИА «Амур.инфо» очевидец прислал снимки пожара, действующего в настоящее время в районе села Бузули Свободненского района. Огонь подобрался к трассе, в воздух поднимаются клубы дыма.

По сообщению очевидца, пожар никто не тушит. Между тем в главном управлении МЧС России по Амурской области подтвердили, что в окрестностях села Бузули действует лесной пожар. На тушение брошены силы и средства пожарной охраны и мобильных групп сел Новгородка, Нижние Бузули, а также пожарно-спасательный отряд из Свободного. Всего с огнем борются 20 человек с помощью четырех единиц техники.