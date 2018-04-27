На реке Амур начинаются учеты дальневосточного аиста

В Амурском экорегионе стартуют учеты дальневосточного аиста при поддержке WWF – количества гнездящихся пар и птенцов. Традиционно, более 90 % гнезд дальневосточного аиста находится в России, в бассейне Амура.

В Приморском, Хабаровском краях, ЕАО подсчеты начнутся до конца недели, а в Амурской области – в середине мая.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Амурская коалиция общественных организаций объявили 2018-й Годом дальневосточного аиста. Общая численность в мире этой редкой птицы, по экспертной оценке, в последнее десятилетие удалось увеличить до 4 000 особей. Уже проведен зимний пионерный поиск деревьев с крупными гнездами на труднодоступных территориях. Сейчас наступает второй, самый ответственный этап учета — обследование гнездовий на предмет заселенности их птицами.

В Амурской области учет аиста стартует в середине мая. В нем примут участие Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС», общественная организация «Хранители Хингана», заповедники «Хинганский» и «Норский». В Китае специалисты заповедника «Хунхэ» также приступили к обследованию гнезд аиста, сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF России.