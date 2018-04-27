Благовещенский фестиваль «Амурское Албазино» вошел в топ событий у туристов в майские праздники

На сайте агентства говорится, что рейтинг сделан по данным анализа туристической привлекательности и уникальности фестивалей. Указано, что на фестивале исторической средневековой культуры «Амурское Албазино», который пройдет 30 апреля и 1 мая в сквере АОДНТ, центром событий станет интерактивная экспозиция «Острог: от средневековья до наших дней».

В программе фестиваля — турнир по стрельбе из лука, соревнования «пятерок» в рамках исторических средневековых боев, выставка-ярмарка изделий ручной работы и приготовление средневековой кухни. На фестиваль приедут участники из Приамурья, Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на Амуре и с Сахалина.

Помимо «Амурского Албазина», в первую десятку событий у туристов в майские праздники попали следующие фестивали: фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге; гастрофестиваль «Крупная рыба/Big Fish 2018» в Светлогорске Калининградской области; экопраздник «День гуся» в Кологриве Костромской области; гастрофестиваль «Чак-чай» в Болгаре республики Татарстан; праздник «Первая борозда» в усадьбе Шахматово Московской области; фестиваль тюльпанов под Новоузенском Саратовской области; праздник пиона «Воронцовый край» в Викторополе Белгородской области; Elbrus Race 2018 в Терсколе Кабардино-Балкарии и Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.