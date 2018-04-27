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Столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 27 апреля

Столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 27 апреля
Фото: dogtricks.ru

В Амурской области 28 апреля установится переменная облачность, местами по северу пройдут слабые и умеренные осадки – дождь, мокрый снег. Термометры ночью покажут от нуля до плюс 5, местами около минус 5. Днем температура составит 16…21 градус тепла, в осадках местами будет 6…11 градусов выше нуля.

Ночью будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, в утренние часы ветер усилится до 12 метров в секунду. Днем ветер перейдет на северо-западный и разгонится до 4-9 метров в секунду, местами его порывы составят 14-19 метров в секунду.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер ночью разгонится до 5-10 метров в секунду, днем ветер перейдет на северо-восточный и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, его порывы составят 14-19 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 4…6, в дневные часы термометры покажут 20…22 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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