В среднебельской колонии строгого режима заключенный обвенчался с женой

Фото: 28.fsin.su

В колонии строгого режима, расположенной в селе Среднебелое, прошел редкий для исправительного учреждения церковный обряд – один из заключенных обвенчался со своей второй половиной. Церковь и руководство УФСИН считают, что создание семьи помогает исправлению осужденных.

Венчание осужденного с его избранницей прошло в храме в честь Иоанна Предтечи, расположенном на территории среднебельской исправительной колонии строгого режима. Провел ритуал помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими – иерей Евгений Семерня.

Священнослужитель и будущие супруги серьёзно готовились к совершению таинства. Иерей Евгений Семерня провел беседу с молодыми, исповедал и причастил их. Кроме того, он организовал сопровождение венчания певчими церковного хора, информирует пресс-служба Амурского УФСИН.

Известно, что обвенчавшиеся уже являются законными супругами. После церемонии у пары был своеобразный медовый месяц – три дня в комнате длительных свиданий. Администрация исправительного учреждения пошла заключенному навстречу и разрешила провести церемонию венчания, когда по графику для него подошел срок длительного свидания, сообщили в пресс-службе Амурского УФСИН. Каких-либо дополнительных преференций для скрепляющих себя церковными узами барака законом не предусмотрено.

Известно, что жениху слегка за 30 лет, о невесте информации нет. По какой статье осужден заключенный, в ведомстве не сообщили, уточнили только, что срок он получил немаленький. В разлуке обвенчанным мужу и жене еще предстоит провести больше трех лет, если только суд не примет решение освободить его условно-досрочно.

«Обряд венчания в исправительной колонии – событие редкое, однако администрация исправительных учреждений и церковные служащие всегда оказывают безвозмездную помощь осуждённым в организации и проведении подобных мероприятий. Церковь и руководство УФСИН считают, что создание семьи помогает исправлению осуждённых и мотивирует их вести правопослушный образ жизни», – считают в амурском УФСИН.

Как часто совершаются подобные церемонии за колючей проволокой, такой статистики в ведомстве не ведут.