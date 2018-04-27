В Благовещенске почтили память погибших сотрудников МЧС

27 апреля, в День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей, на территории 12-й пожарной части города Благовещенска состоялось возложение цветов к памятному камню. Монумент посвящен амурским пожарным и спасателям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и при исполнении служебного долга в мирное время.

Почтить память погибших пришли сотрудники амурского управления МЧС России, специалисты ГИМС МЧС России по Амурской области, пожарные и спасатели, ветераны пожарной охраны. В торжественном мероприятии в этом году приняли участие и школьники 27-й школы Благовещенска. Накануне ребята были на экскурсии в музейно-выставочном центре МЧС России и, узнав о Дне памяти сотрудников МЧС России, решили принять участие в мероприятии.

Амурская пожарная охрана за годы своего существования потеряла 30 сотрудников. Из них 21 человек погиб на Великой Отечественной войне, 9 – при исполнении служебного долга в мирное время. В нынешнем году в Книгу памяти управления под номером 29 занесено имя Дмитрия Вячеславовича Курбаченко – пожарного пожарно-спасательной части № 5 города Свободного. 19 марта 2018 года погиб при тушении пожара в двухквартирном жилом доме в селе Малая Сазанка Свободненского района.

Торжественный митинг открыл заместитель начальника амурского управления МЧС России по государственной противопожарной службе Андрей Потахов. «Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражения Великой Отечественной войны, и тех, кто не дрогнул перед огненной стихией и отдал свои жизни в наше мирное время, – сказал Андрей Потахов. – Наши погибшие товарищи с честью выполнили свой долг. Мы помним их и всегда будем ими гордиться».

От имени ветеранов пожарной охраны вспомнил ушедших товарищей Виктор Хаустов, в прошлом заместитель начальника управления государственной противопожарной службы УВД Амурской области: «Я горжусь той работой, которую делают пожарные. Как сказал поэт, пожар – это бой, в котором нет обороны. Желаю нынешнему поколению пожарных сухих рукавов».

Участники тожественного митинга почтили память товарищей минутой молчания и возложили к памятному камню цветы.