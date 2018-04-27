В Бурейском районе гендиректора организации подозревают в неуплате налогов

Фото: l-a-w.ru

В Амурской области генеральный директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, руководитель организации, работающей в Бурейском районе, не перечислил в бюджет РФ налогов на общую сумму более 22,5 миллиона рублей.

Бурейский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Амурской области возбудил в отношении генерального директора уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, подозреваемый, осуществляя управленческие функции в организации, осуществляющей свою деятельность в Бурейском районе Амурской области, с января 2014 года по март 2016 года уклонился от уплаты налогов. Он включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Бюджетная система Российской Федерации недополучила налог на добавленную стоимость на общую сумму более 22,5 миллиона рублей. Такой объем законодательство характеризует как особо крупный размер.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки. Документы поступили следователям из управления Федеральной налоговой службы России по Амурской области. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.