Амурские борцы привезли медали с первенства России

Фото: minsportamur.ru

Двое амурчан завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России по греко-римской борьбе среди глухих. Роман Песня стал первым в весовой категории до 50 килограммов, а Даниил Давыдов – вторым в категории до 54 килограммов.

Первенство России по греко-римской борьбе (спорт глухих) среди юношей 2003-2004 годов рождения прошло в столице Мордовии Саранске. На соревнования съехались 59 спортсменов из 19 субъектов РФ.

Команда Амурской области была небольшой – всего два спортсмена, которых тренирует Евгений Сафронов. Каждый борец провел по четыре схватки на борцовском ковре и смог взойти на пьедестал. Роман Песня в своем весе стал лучшим, обойдя московских соперников, а Данил Давыдов занял второе место, уступив спортсмену из Якутии Ринату Троеву.

В этом виде спорта амурчане не впервые выступают успешно. Так, в мае 2016 года в Иране на первенстве мира по греко-римской борьбе Александр Моисейченко сумел завоевать для нашей страны золотую медаль.

Региональный центр спортивной подготовки Амурской области направляет на соревнования спорта глухих по следующим спортивным дисциплинам: легкая атлетика, армспорт, бадминтон, настольный теннис, мини-футбол, греко-римская борьба, сообщает пресс-служба областного минспорта.