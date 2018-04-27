Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:14 2

Амурские борцы привезли медали с первенства России

Амурские борцы привезли медали с первенства России
Фото: minsportamur.ru

Двое амурчан завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России по греко-римской борьбе среди глухих. Роман Песня стал первым в весовой категории до 50 килограммов, а Даниил Давыдов – вторым в категории до 54 килограммов.

Первенство России по греко-римской борьбе (спорт глухих) среди юношей 2003-2004 годов рождения прошло в столице Мордовии Саранске. На соревнования съехались 59 спортсменов из 19 субъектов РФ.

Команда Амурской области была небольшой – всего два спортсмена, которых тренирует Евгений Сафронов. Каждый борец провел по четыре схватки на борцовском ковре и смог взойти на пьедестал. Роман Песня в своем весе стал лучшим, обойдя московских соперников, а Данил Давыдов занял второе место, уступив спортсмену из Якутии Ринату Троеву.

В этом виде спорта амурчане не впервые выступают успешно. Так, в мае 2016 года в Иране на первенстве мира по греко-римской борьбе Александр Моисейченко сумел завоевать для нашей страны золотую медаль.

Региональный центр спортивной подготовки Амурской области направляет на соревнования спорта глухих по следующим спортивным дисциплинам: легкая атлетика, армспорт, бадминтон, настольный теннис, мини-футбол, греко-римская борьба, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Просмотров всего: 219

#спорт

распечатать


Общество

В Амурской области пройдет отбор игроков для «Школы баскетбола»
Культура 7

Акробатический трюк воспитанницы цирка «Ап!» из Благовещенска внесен в Книгу рекордов России (видео)
Происшествия 1

Установлен подозреваемый в краже денег в благовещенском спортклубе
Спорт

В конных соревнованиях «Аллюра» наездники часть препятствий будут преодолевать пешком
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Александр II

    Александр II
    2 часа назад

    Красавцы!!!

  • MAX18y

    MAX18y
    1 час назад

    Достойно представили Амурскую область. Молодцы! Надо бы власти поощрить ребят.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь