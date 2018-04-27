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27апреля
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сегодня, 15:37 8

Сумма долгов кредитного союза «Умно жить» в 25 раз превышает денежные средства компании

Сумма долгов кредитного союза «Умно жить» в 25 раз превышает денежные средства компании
Фото: kredit-otziv.ru

Конкурсное производство в отношении кредитного союза «Умно жить» снова продлили на полгода. Об этом Арбитражный суд просила конкурсный управляющий компании-банкрота. Согласно промежуточным данным, будет возможно рассчитаться далеко не со всеми кредиторами КПК – собранных денежных средств в 25 раз меньше, чем заявленных требований.

Как сообщают в Арбитражном суде Амурской области, в общей сложности по данным на 1 августа 2018 года кредитный союз задолжал кредиторам 250 миллионов 435 тысяч 294 рубля. Из них первая очередь – 152 миллиона 493 тысячи 778 рублей, вторая очередь – отсутствует, третья очередь – 97 миллионов 840 тысяч 516 рублей.

При этом, по данным конкурсного управляющего, по итогам инвентаризации денежных средств компании в сформированной конкурсной массе не хватит, чтобы закрыть даже одну из очередей. В конкурсной массе оказалось 9 миллионов 637 тысяч 844 рубля.

Однако, как пояснили в Арбитражном суде, эта сумма не окончательная. Мероприятия по формированию конкурсной массы и погашению реестра требований кредиторов должника не завершены: разыскивается имущество компании для последующей ее продажи, оспариваются различные сделки.

Для завершения этой работы Арбитражный суд в очередной раз продлил срок конкурсного производства в отношении кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз "Умно жить"» до 15 августа 2018 года.

Как сообщало Амур.инфо, проблемы у пайщиков кооператива начались еще в 2015 году, когда им перестали выплачивать их сбережения и проценты. В дело вмешалась полиция. В отношении одного из руководителей кооператива было возбуждено уголовное дело. Дважды, с разницей в месяц, кредитный союз пытались признать банкротом. Во второй раз попытка оказалась успешной, когда с заявлением о признании кооператива банкротом обратился мужчина, вложивший в компанию более двух миллионов рублей.

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#закон #происшествия #суды #финансы

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Комментарии
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  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    2 часа назад

    Копотуну нужно свинцовый приз весом 9 грамм внедрить в мозг. Это он заслужил.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Не плохо было бы и СМИ заставить выплачивать долги копотуна - ведь именно СМИ так рьяно эту рожу рекламировали и рассказывали пенсионерам, как все безопасно у братишки мавроди!

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Не плохо было бы и СМИ заставить выплачивать долги копотуна - ведь именно СМИ так рьяно эту рожу рекламировали и рассказывали пенсионерам, как все безопасно у братишки мавроди!

  • Ditrih

    Ditrih
    2 часа назад

    Сами себе злобные буратины, высокая (имею ввиду значительно превышающую в среднем по банкам) ставка затмила разум "вкладчикам", как они себя называют.

    СМИ же просто зарабатывали денежку на рекламе.

    Классическая пирамида под прикрытием кредитного кооператива.

    Копотуну вполне могут субсидиарную вкатить, но если денег/имущества/оспариваемых сделок с имуществом за 3 года у него нет, благополучно обанкротится.

    Еще есть такой КПК как "Восточный фонд сбережений".

    Тот вообще хабаровский-мало того, что нужно пошлину заплатить, так и судиться придется там (никак не получилось вывести этот "займ" под прикрываемый договор вклада, чтобы судиться здесь и не платить пошлину, хотя основания были).

    Учитывая, сколько исполнительных производств у КПК этого, смысла судиться нет (а народ судится, тратит деньги, не понять зачем).

  • fmulsu

    fmulsu
    39 минут назад



    «Умно жить»



    Вы еще в биткоин вложитесь :)

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    27 минут назад

    А где его почитатели, которые слова против вставить на форуме не давали, всё восхваляли этого идиота.

    Писали же люди, что за дерьмо этот топотун высокомерный.

    Он в 90 -х уже в неадеквате полном был.

    На нары придурка.

  • full

    full
    16 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    А где его почитатели, которые слова против вставить на форуме не давали, всё восхваляли этого идиота.

    Писали же люди, что за дерьмо этот топотун высокомерный.

    Он в 90 -х уже в неадеквате полном был.

    На нары придурка.



    При всем уважении... Боюсь, что IQ у Копотуна намного выше, чем у 99% жителей Амурки... Но это так, к слову. Я вот только не пойму, почему его сейчас позиционируют, как хозяина положения? На момент его сидения в одной камере с Мигулей, вроде все поменялось? Не?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    12 минут назад

    full

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    А где его почитатели, которые слова против вставить на форуме не давали, всё восхваляли этого идиота.

    Писали же люди, что за дерьмо этот топотун высокомерный.

    Он в 90 -х уже в неадеквате полном был.

    На нары придурка.



    При всем уважении... Боюсь, что IQ у Копотуна намного выше, чем у 99% жителей Амурки... Но это так, к слову. Я вот только не пойму, почему его сейчас позиционируют, как хозяина положения? На момент его сидения в одной камере с Мигулей, вроде все поменялось? Не?



    Я не писал, что он тупой.

    Он хамло высокомерное с молоду. И самоуверенность зашкаливает многократно.

    Но на то, что он из себя корчит, явно не дотягивает. Обычный мошенник с амбициями.

    Был бы гениальным, не хлебал бы сейчас.

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