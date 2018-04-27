Сумма долгов кредитного союза «Умно жить» в 25 раз превышает денежные средства компании

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Конкурсное производство в отношении кредитного союза «Умно жить» снова продлили на полгода. Об этом Арбитражный суд просила конкурсный управляющий компании-банкрота. Согласно промежуточным данным, будет возможно рассчитаться далеко не со всеми кредиторами КПК – собранных денежных средств в 25 раз меньше, чем заявленных требований.

Как сообщают в Арбитражном суде Амурской области, в общей сложности по данным на 1 августа 2018 года кредитный союз задолжал кредиторам 250 миллионов 435 тысяч 294 рубля. Из них первая очередь – 152 миллиона 493 тысячи 778 рублей, вторая очередь – отсутствует, третья очередь – 97 миллионов 840 тысяч 516 рублей.

При этом, по данным конкурсного управляющего, по итогам инвентаризации денежных средств компании в сформированной конкурсной массе не хватит, чтобы закрыть даже одну из очередей. В конкурсной массе оказалось 9 миллионов 637 тысяч 844 рубля.

Однако, как пояснили в Арбитражном суде, эта сумма не окончательная. Мероприятия по формированию конкурсной массы и погашению реестра требований кредиторов должника не завершены: разыскивается имущество компании для последующей ее продажи, оспариваются различные сделки.

Для завершения этой работы Арбитражный суд в очередной раз продлил срок конкурсного производства в отношении кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз "Умно жить"» до 15 августа 2018 года.

Как сообщало Амур.инфо, проблемы у пайщиков кооператива начались еще в 2015 году, когда им перестали выплачивать их сбережения и проценты. В дело вмешалась полиция. В отношении одного из руководителей кооператива было возбуждено уголовное дело. Дважды, с разницей в месяц, кредитный союз пытались признать банкротом. Во второй раз попытка оказалась успешной, когда с заявлением о признании кооператива банкротом обратился мужчина, вложивший в компанию более двух миллионов рублей.