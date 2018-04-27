Амурчане помолились о прекращении пожаров (фото, видео)

27 апреля у чудотворной Албазинской иконы Божией Матери духовенство и несколько сотен прихожан помолились о прекращении пожаров в регионе. Люди просили послать на Приамурье дождь отвести огненную опасность от лесов и населенных пунктов региона. Об этом сообщается на сайте Благовещенской епархии.

Молебен с чтением акафиста Албазинской иконе в кафедральном соборе Благовещенска возглавил духовник епархии иеромонах Модест (Рыжаков). Особые молитвы в связи с введением в Амурской области режима ЧС из-за опасной пожарной обстановки с сегодняшнего дня, по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана, будут совершаться во всех храмах и монастырях.

Благовещенцев приглашают принять участие в таких молебнах. Они пройдут 27 апреля в 18:30 в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (улица Красноармейская, 51/2), а также в 16:00 храме Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных (улица Горького, 133).