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27апреля
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сегодня, 14:58 7

Амурчане помолились о прекращении пожаров (фото, видео)

Амурчане помолились о прекращении пожаров (фото, видео)

27 апреля у чудотворной Албазинской иконы Божией Матери духовенство и несколько сотен прихожан помолились о прекращении пожаров в регионе. Люди просили послать на Приамурье дождь отвести огненную опасность от лесов и населенных пунктов региона. Об этом сообщается на сайте Благовещенской епархии.

Молебен с чтением акафиста Албазинской иконе в кафедральном соборе Благовещенска возглавил духовник епархии иеромонах Модест (Рыжаков). Особые молитвы в связи с введением в Амурской области режима ЧС из-за опасной пожарной обстановки с сегодняшнего дня, по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана, будут совершаться во всех храмах и монастырях.

Благовещенцев приглашают принять участие в таких молебнах. Они пройдут 27 апреля в 18:30 в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (улица Красноармейская, 51/2), а также в 16:00 храме Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных (улица Горького, 133).

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#пожары #происшествия #религия

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    3 часа назад

    Ну и как? Помогло?

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    2 часа назад

    Православие головного мозга в действие. Люди, ау, 21 век шагает по Земле, очнитесь от церковного дурмана, не кормите мошенников в рясах.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    Помнится, в Хабаровске сгорела церковь, и никто с небес не помог. У меня вопрос к верующим: почему Господь допустил факт, что сгорело его имущество?

    Вот только давайте без фраз "так было угодно Богу", ладно. Она тут совершенно неуместна.

  • Ежык

    Ежык
    2 часа назад

    Только это и осталось...

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    2 часа назад

    SnoopyKiller

    Вот только давайте без фраз "так было угодно Богу", ладно. Она тут совершенно неуместна.



    Тебе ответят буквально следующее: "Виноваты люди, которые пренебрегли техникой пожарной безопасности", если не веришь, спроси в блоге у Т. или Ш.

  • A.N.Plat

    A.N.Plat
    2 часа назад

    Клоуны..

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    боженька на небесах кривится: то молятся что им много воды, то мало, не угодишь никак.

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