Правительство Приамурья отрапортовало о рассмотрении обращений из «зеленой папки»

Фото: правительство Амурской области

В «зеленой папке», которую передал губернатору президент, находилось 65 вопросов. По 11 не удалось найти заявителей; по 54 вопросам из папки приняты решения, но у некоторых длительность выполнения не быстрая, поэтому они находятся в процессе исполнения. Со всеми амурчанами, которые задали свои вопросы президенту, Александр Козлов встретился лично.

«Было много вопросов, не связанных с деятельностью регионального правительства. Мы их все передали в профильные ведомства, например в РЖД, следственный комитет и прокуратуру области. Также в ходе личных встреч с амурчанами возникали сопутствующие вопросы, требующие попутного разбирательства», – сказал Александр Козлов.

Большая часть вопросов касалась вопросов ЖКХ, ремонта дорог и здравоохранения. К примеру, обеспечение холтеровскими мониторами поликлиник Благовещенска, ремонт магнитно-резонансного томографа в Сковородинской центральной районной больнице. Особое внимание было уделено лекарственному обеспечению.

«На приобретение лекарств в нынешнем году дополнительно направят около 400 миллионов рублей, соответствующие поручения уже даны министерству здравоохранения области. Будем продолжать работать в этом направлении, чтобы изыскать ещё средства», – сказал Александр Козлов.

Также на рабочей встрече глава региона и руководитель управления по обращению граждан Ольга Довлатбегова обсудили проект «Напрямую к губернатору». «Опираясь на опыт "Прямой линии" президента, мы организовали этот областной проект. Амурчане направили около 27 тысяч предложений, касающихся как острых вопросов, так и предложений по развитию Приамурья. На какой стадии находится обработка полученных писем?» – поинтересовался руководитель области.

Как пояснила Ольга Довлатбегова, на данный момент более половины всех заявлений обработаны и определены компетентные органы для их проработки. Оставшуюся часть контрольное управление аппарата губернатора планирует обработать в течение месяца. В дальнейшем планируют вырабатывать управленческие решения. Предложения передадут губернатору.

«Напоминаю вам, что те вопросы, которые требуют неотлагательного решения, – например, вопросы здоровья людей, – нужно отрабатывать оперативно. Решать в первую очередь», – обратился к начальнику управления глава региона.