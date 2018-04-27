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Конфликт в ансамбле «Ровесники»: родители заявили, что их детей избили

Конфликт в ансамбле «Ровесники»: родители заявили, что их детей избили

В полицию Благовещенска поступило заявление от родителей четырех воспитанников ансамбля «Ровесники». Они сообщили, что их детей избили в раздевалке хореографического коллектива. Сделали это старшие товарищи. В интернете по этому поводу разгорелись жаркие споры. Некоторые утверждают, что избитые мальчики ранее издевались над девочками в ансамбле.

Информация о конфликте сначала появилась в соцсетях. Пользователи писали о драке и даже избиении внутри коллектива ансамбля «Ровесники». Сейчас проблема приобрела официальный статус – родители четырех детей подали заявление в полицию.

«Проблема была в том, что якобы наши мальчики то ли оскорбляли, то ли даже били девочек в ансамбле, – рассказала корреспонденту ИА "Амур.инфо" мама пострадавшего ребенка Александра Какорина. – 23 апреля была вечерняя репетиция, которую оборвали и провели разбор среди детей. Нас, родителей, в курс дела не поставили, к нам для решения этой проблемы не обратились. Девочки рассказывали о своих претензиях, мальчиков выводили в центр и отчитывали. Они потом давали показания в полиции – оскорбления были самые грязные».

После собрания детей отправили в раздевалку. По словам Александры Какориной, через 10 минут в раздевалку вбежали «старшаки» и начали избиение.

«Били пятерых, но один так и не стал подавать заявление в полицию, так как среди избивавших был его брат,– рассказала женщина. – Причем мой сын мне сначала не сказал, что случилось. Объяснил, что его побили возле дома. Я тут же написала в чат общий, что есть такая проблема, а мне в ответ говорят: а ты спроси, кто его бил! Мы тут же собираемся и едем в травмпункт – снимать побои. Потом нас опрашивали в полиции, направили в детскую областную больницу».

Во вторник, 24 апреля, сына Александры положили в больницу. Мама рассказала также, что она сына из «Ровесников» забрала и сдала все костюмы. Другие участники конфликта и люди, просто близкие к «Ровесникам», рассказывают, что ситуация не так однозначна. Анжела, мама мальчика, который также занимается в ансамбле, напрямую к ситуации отношения не имеет, но наслышана о ней.

«Началось всё с того, что несколько девочек пожаловались на то, что их обижают мальчики, – рассказала Анжела. – Провели собрание среди детей, рассказали о проблеме, показали скрины переписки с ужасными обращениями к девочкам, матами. Как нам рассказали, оскорбления продолжались не один день. Этих мальчиков вывели и высказали им претензии. Потом в раздевалке старшие товарищи начали вести с ними беседу: почему и зачем вы так себя ведете? Видимо, те как-то спровоцировали их: старший толкнул младшего, и тот обо что-то ударился».

По словам Анжелы, «Ровесники» – дружный коллектив, в котором «все стараются поддерживать друг друга». «Даже есть танец такой, где пионеры встречаются с плохишами, – вспомнила Анжела. – И между ними возник конфликт, однако пионеры как бы говорят плохишам: зачем вы так себя ведете? И потом все мирятся… Конечно, то, что ребята в раздевалке повздорили, это плохо. Но старшие ребята заступались за девчонок. Нельзя им ломать жизнь из-за этого инцидента».

В соцсетях также активно развивается конфликт между людьми, которые осуждают и оправдывают избивавших:

– Мальчишек, которым по 12-13 лет, избивали старшеклассники-участники ансамбля «Ровесники». Моего внука «учил жизни» участник ансамбля, студент 3 курса БГПУ, будущий учитель.

– А это считается нормой, когда мальчики избивают девочек? Это и есть самый настоящий ужас!

– Если мальчишки избивают девочек, оскорбляют их, то почему в ансамбле молчали об этом? Почему терпят этих мальчиков, если это правда? Почему не было никаких разборок по этому поводу? Может, это все придумали для своего оправдания этой драки?

– За всю историю ансамбля не было такого случая! Может, стоит задуматься об этом?! Унижать и оскорблять публично девочек – это норма? Поднимать руку на девочек, это норма?

– Понятие правильной оценки у каждого своё. Но вчера, когда я увидела рыдающих девчонок, кстати, таких же несовершеннолетних и испуганных, и, услышав, что делали ваши 12-13-летние мальчики, мне самой захотелось обходить вашего сына стороной.

– Всегда все молчали. Только за кулисами переговаривались. И все знают, как оскорбляют детей. Это тоже норма. Поэтому не надо обелять то, что уже почернело. И сколько детей покинули ансамбль за последнее время, что практически нет первого состава, танцуют выпускники. И практически не осталось второго состава. Кто придёт на смену? Этот нарыв был давно, просто все молчали. Признайтесь сами себе.

– Правильно, что проучили мальчиков, а то так и били бы своих девочек. И с вами так же поступят. Я знаю, что коллектив самый дружный и очень хороший.

– Взрослые дядьки избили пацанов 12-13 лет за то, что они якобы оскорбили девочек – только никто так и не сказал, чем и как. А почему папы этих девочек не вызвали на разборки пап мальчиков? Я еще раз обращаю ваше внимание: речь идет о причинении вреда здоровью детям! Это неправильно, когда мужики бьют детей.

– Они тоже дети, и они защищали девочек! Это поступок настоящего мужчины. Будь вы на их месте, вы бы сделали не так? Когда твоего близкого поливают такими матами, которых взрослые люди не знают! Если он так ведёт себя в таком возрасте, то что будет, когда ему будет 18?

– Зачем вы губите и честь, и звание ансамбля, в который водили своих детей? Если хотите уйти – уйдите достойно! Все ситуации решаются... Мальчишки глупо поступили, сорвались на эмоциях, не рассчитали силу и не думали о последствиях... Но они сразу оказали ему помощь. Что же у вас такая ненависть к детям? Все живут в надежде на перемирие уже третий день.

Связаться с руководством ансамбля для того, чтобы получить комментарий, Амур.инфо пока не удалось. Директор Центра эстетического воспитания Людмила Качан сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо», что к ним поступило устное обращение родителей, администрация ЦЭВ сейчас разбирается в ситуации.

В полиции Благовещенска сообщили, что 23 апреля им поступили заявления от родителей четырех детей, заявители сообщили, что их избили в учреждении дополнительного образования. Сейчас по заявлениям ведется проверка, выявляются все участники конфликта. Пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    2 часа назад

    что тут странного, сопляки обижали девочек и получили от старших по рогам! нужно было еще раньше это сделать, раз дошло до матов в месенджерах от этих самых сопляков!

  • гомункулус

    гомункулус
    2 часа назад

    А почему руководитель ансамбля госпожа Федина ведёт себя настолько самоуверенно, что даже не поставила в известность родителей о том, что в ансамбле конфликт? Почему допустила рукоприкладство? Именно она и другие хореографы отвечают за здоровье детей на репетиции.

  • гомункулус

    гомункулус
    2 часа назад

    кошмар!!! и это "показательный коллектив"?!!!

  • NAINA

    NAINA
    2 часа назад

    так надо было педагогам прежде их родителей оповестить о проделках, а не не допускать до драки, раз такой "дружный" у них коллектив

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    NAINA

    Странно. А почему педагоги не вызвали родителей мальчиков на разбор полетов, а довели ситуацию до драки внутри коллектива?Если бы родители были бы в курсе, чем их дети занимаются, то наверное сами бы наказали.А так каждый может самосуд устроить?



    Зачем гадать, я уже указал не компетентность педагогов! А все остальное дело десятое, бабло ли родительское им глаза застилало, стеснялись, боялись гнева руководства, кому это уже интересно...

  • NAINA

    NAINA
    2 часа назад

    Васян&Пупкин 5 минут назад

    что тут странного, сопляки обижали девочек и получили от старших по рогам! нужно было еще раньше это сделать, раз дошло до матов в месенджерах от этих самых сопляков!

    А у сопляков папы есть и старшие могли бы получить по своим рогам еще больше. И что дальше?

  • Нюточка

    Нюточка
    2 часа назад

    Жаль что давно нет той системы и того воспитания в коллективе которое было при Белоглазове. Все давным-давно изменилось....

  • гомункулус

    гомункулус
    2 часа назад

    сейчас в этом "дружном коллективе" всё решают деньги и связи. Нормальные люди, любящие своих детей, оттуда давно свалили.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    гомункулус

    сейчас в этом "дружном коллективе" всё решают деньги и связи. Нормальные люди, любящие своих детей, оттуда давно свалили.



    Так это вы вкратце ситуацию в РФ обрисовали.

  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

    если родители не могут воспитать ,то другие будут воспитывать ))

    это прописная истина )))

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    попкорн в студию!

  • колбаска

    колбаска
    1 час назад

    Сошли с ума тут все?Если "невинных" девочек обижали, у них есть родители, которые этот вопрос должны решать!Сейчас из-за "умных"хореографов, или кто там у них, несколько человек получили травмы.Давайте не выходит из правового поля, если эти мальчики оскорбляли девочек, то родителям они были должны рассказать про это, а родители написать заявление в полицию.Кто дал право страшим, бить младших? Они в этой ситуации, никто и звать ни как. Их это ваще не должно касаться. А если всеже родители доведут дело до суда, этих баранов посадят, отправят в исправительные места. И это будет правильно! Ничего не должно решаться силой!

  • Анечка

    Анечка
    1 час назад

    И хорошо, что старшие им настучали, в следующий раз будут помнить как девочек обижать. Сегодня ведь мальчишки часто бьют девченок, сама знакома с такой ситуацией являясь мамой девочки. Конечно и девченки бывают конфликтные, могут и обзываться, но это не повод бить и пинать их....А родители задумаются лишний раз, что за девочек есть кому постоять!

  • NAINA

    NAINA
    1 час назад

    "воспитатель" походу из БГПУ быстро вылетит. А родители могут и не знать, чем их паиньки занимаются. Так что первыми должны были узнать родители от педагогов. А то можно понять, что детям запретили выносить сор из избы. Девочки не жаловались своим родителям, что их обижают. А старшие почему то устроили самосуд.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    извиняться за то, что будущие мужчины встали на защиту девочек?...куда катимся. Драки между мальчишками были во все времена и не считались преступлением, исключение, если детские разборки переходили в необоснованную жестокость. Мы дрались...даже было до крови (разбитые носы), но даже взрослые осуждающе смотрели на мамочек, которые ходили разбираться, какой-такой хулиган поставил синяк ее "идеальному" сыночку. За пределы выходить нельзя, никто не спорит, но все приводить к юридической плоскости чревато - самому прилетит. И фильм есть хороший "Трасса 60". Посмотрите, кто не видел ))

  • колбаска

    колбаска
    1 час назад

    Сядут, будет урок всем. Нельзя выходить из правового поля, все давно решается мирно!. А не то, что там девочки сказали, и понеслось. Мальчиков это вообще не должно касаться. Для разборок есть полиция, администрация ЦЭВа, родители.

  • елкин

    елкин
    1 час назад

    Так проходит процесс взросления. Если родители не воспитали жизнь сама подтешет.а мамы-папы всю жизнь не проходят как телохранители. Вести себя нужно прилично.

  • елкин

    елкин
    1 час назад

    NAINA"воспитатель" походу из БГПУ быстро вылетит. А родители могут и не знать, чем их паиньки занимаются. Так что первыми должны были узнать родители от педагогов. А то можно понять, что детям запретили выносить сор из избы. Девочки не жаловались своим родителям, что их обижают. А старшие почему то устроили самосуд.


    На каком это основании? Ещё никто ничего не доказал. А как докажут так и устав велик и пункты там есть рааазные.

  • Анечка

    Анечка
    1 час назад

    А девочки могли не жаловаться родителям, так как боялись этих пацанов или чтобы не быть белой вороной

  • Анечка

    Анечка
    1 час назад

    А в будущем из таких "мальчиков" вырастают ублюдки, которые своих жен , подруг убивают

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    1 час назад

    колбаска

    А если всеже родители доведут дело до суда, этих баранов посадят, отправят в исправительные места. И это будет правильно!



    когда за аналогичные действия посадят твоего барана (а исключать подобный расклад никак нельзя) я посмотрю как ты тогда завопишь )

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    колбаска

    Сядут, будет урок всем. Нельзя выходить из правового поля, все давно решается мирно!. А не то, что там девочки сказали, и понеслось. Мальчиков это вообще не должно касаться. Для разборок есть полиция, администрация ЦЭВа, родители.



    что вы тут зарядили со своим "правовым полем"? Не иначе мама того, у кого синяк под глазом? Пай-мальчикй наверное? )) Вы еще посоветуйте детям с пеленок уголовный кодекс читать вместо сказок про добро и зло, где нет юристов, есть только плохое и хорошее.

  • Мирисса

    Мирисса
    1 час назад

    То, что старшие били младших - это неправильно как в правовом, так и в моральном аспекте. Если ансамбль такой дружный, что же старшие товарищи без рукоприкладства не объяснили младшим, что девочек не хорошо обижать. Хороший же они пример подали другим участникам ансамбля. Данная проблема должна была решаться между родителями "плохишей", пострадавших девочек и педагогами. В общем, рыба гниет с головы. Занимаемся в ЦЭВе, но в другом коллективе, и не понаслышке знаем, как ведет себя высокомерно руководитель "Ровесников" по отношению к детям, их родителям и педагогам других коллективов. Видать, и ее детям это пренебрежительное отношение к другим передалось, раз уж морды бьют друг другу в воспитательных целях.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Ансамбль распустить, руководство в тюрьму, остальным общественное порицание и наказание в виде обязательных работ на пользу общества.

  • колбаска

    колбаска
    1 час назад

    А что плохого, если ребенок знает, что можно делать, что нельзя? Уголовный кодекс , теперь будет у этих старшеков , как настольная книга надеюсь. Некто не давал им право рукоприкладствовать. Для всех разборок повторюсь, есть полиция, администрация ЦЭВа, родители. А эти пусть теперь моляться, не знаю каким богам, чтоб с теми кого избили было все хорошо.

  • Александр В.Б.

    Александр В.Б.
    1 час назад

    Подумаешь пара синяков. С нынешними яжематерями вырастает целое поколение слюнтяев и нытиков. У которых с детства будет отсутствовать чувство ответственности за свои поступки.

  • Александр В.Б.

    Александр В.Б.
    1 час назад

    Подумаешь пара синяков. С нынешними яжематерями вырастает целое поколение слюнтяев и нытиков. У которых с детства будет отсутствовать чувство ответственности за свои поступки.

  • полазник

    полазник
    59 минут назад

    ...Белоглазов наверное бы всех выгнал за подобное...

  • гомункулус

    гомункулус
    41 минута назад

    Самое страшное в этой истории, что старшие пацаны били младших с согласия хореографов, в том числе Фединой. А ей за это ничего не будет и историю эту замнут, потому что она -депутат

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    26 минут назад

    гомункулусСамое страшное в этой истории, что старшие пацаны били младших с согласия хореографов, в том числе Фединой. А ей за это ничего не будет и историю эту замнут, потому что она -депутат


    Иногда полезно за дело фингал поставить. Честь девушек защищали. Святое дело.Кто в детстве не дрался? Прям там их били-избивали все рёбра поломали. Что смеяться.

  • гомункулус

    гомункулус
    23 минуты назад

    когда дерутся сверстники на улице-ради Бога, пускай становятся мужчинами. Но когда старшие пацаны избивают заведомо слабых младших, да ещё и в образовательном учреждении- это преступление и хулиганство. В этом случае руководители ансамбля должны отвечать перед законом, как такое допустили.

  • fire-fly

    fire-fly
    22 минуты назад

    гомункулусСамое страшное в этой истории, что старшие пацаны били младших с согласия хореографов, в том числе Фединой. А ей за это ничего не будет и историю эту замнут, потому что она -депутат


    А откуда такая уверенность, что все происходило с согласия педагогов? Вы там были? Не нагнитайте обстановку!

  • karlik nos

    karlik nos
    19 минут назад

    а были ли девочки???

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    15 минут назад

    гомункулускогда дерутся сверстники на улице-ради Бога, пускай становятся мужчинами. Но когда старшие пацаны избивают заведомо слабых младших, да ещё и в образовательном учреждении- это преступление и хулиганство. В этом случае руководители ансамбля должны отвечать перед законом, как такое допустили.


    Да не надо истерить. Что значит избивали? Вы лично видели? Или что услышали, то и написали? Пендалей им за дело дали, и правильно сделали. И не впутывайте сюда педагогов.

  • гомункулус

    гомункулус
    5 минут назад

    попустительство к преступлениям рождает новые преступления. Родителям избитых детей-удачи, детям-выздоровления, хореографам ровесников-заслуженного наказания

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