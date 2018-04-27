Конфликт в ансамбле «Ровесники»: родители заявили, что их детей избили

В полицию Благовещенска поступило заявление от родителей четырех воспитанников ансамбля «Ровесники». Они сообщили, что их детей избили в раздевалке хореографического коллектива. Сделали это старшие товарищи. В интернете по этому поводу разгорелись жаркие споры. Некоторые утверждают, что избитые мальчики ранее издевались над девочками в ансамбле.

Информация о конфликте сначала появилась в соцсетях. Пользователи писали о драке и даже избиении внутри коллектива ансамбля «Ровесники». Сейчас проблема приобрела официальный статус – родители четырех детей подали заявление в полицию.

«Проблема была в том, что якобы наши мальчики то ли оскорбляли, то ли даже били девочек в ансамбле, – рассказала корреспонденту ИА "Амур.инфо" мама пострадавшего ребенка Александра Какорина. – 23 апреля была вечерняя репетиция, которую оборвали и провели разбор среди детей. Нас, родителей, в курс дела не поставили, к нам для решения этой проблемы не обратились. Девочки рассказывали о своих претензиях, мальчиков выводили в центр и отчитывали. Они потом давали показания в полиции – оскорбления были самые грязные».

После собрания детей отправили в раздевалку. По словам Александры Какориной, через 10 минут в раздевалку вбежали «старшаки» и начали избиение.

«Били пятерых, но один так и не стал подавать заявление в полицию, так как среди избивавших был его брат,– рассказала женщина. – Причем мой сын мне сначала не сказал, что случилось. Объяснил, что его побили возле дома. Я тут же написала в чат общий, что есть такая проблема, а мне в ответ говорят: а ты спроси, кто его бил! Мы тут же собираемся и едем в травмпункт – снимать побои. Потом нас опрашивали в полиции, направили в детскую областную больницу».

Во вторник, 24 апреля, сына Александры положили в больницу. Мама рассказала также, что она сына из «Ровесников» забрала и сдала все костюмы. Другие участники конфликта и люди, просто близкие к «Ровесникам», рассказывают, что ситуация не так однозначна. Анжела, мама мальчика, который также занимается в ансамбле, напрямую к ситуации отношения не имеет, но наслышана о ней.

«Началось всё с того, что несколько девочек пожаловались на то, что их обижают мальчики, – рассказала Анжела. – Провели собрание среди детей, рассказали о проблеме, показали скрины переписки с ужасными обращениями к девочкам, матами. Как нам рассказали, оскорбления продолжались не один день. Этих мальчиков вывели и высказали им претензии. Потом в раздевалке старшие товарищи начали вести с ними беседу: почему и зачем вы так себя ведете? Видимо, те как-то спровоцировали их: старший толкнул младшего, и тот обо что-то ударился».

По словам Анжелы, «Ровесники» – дружный коллектив, в котором «все стараются поддерживать друг друга». «Даже есть танец такой, где пионеры встречаются с плохишами, – вспомнила Анжела. – И между ними возник конфликт, однако пионеры как бы говорят плохишам: зачем вы так себя ведете? И потом все мирятся… Конечно, то, что ребята в раздевалке повздорили, это плохо. Но старшие ребята заступались за девчонок. Нельзя им ломать жизнь из-за этого инцидента».

В соцсетях также активно развивается конфликт между людьми, которые осуждают и оправдывают избивавших:

– Мальчишек, которым по 12-13 лет, избивали старшеклассники-участники ансамбля «Ровесники». Моего внука «учил жизни» участник ансамбля, студент 3 курса БГПУ, будущий учитель.

– А это считается нормой, когда мальчики избивают девочек? Это и есть самый настоящий ужас!

– Если мальчишки избивают девочек, оскорбляют их, то почему в ансамбле молчали об этом? Почему терпят этих мальчиков, если это правда? Почему не было никаких разборок по этому поводу? Может, это все придумали для своего оправдания этой драки?

– За всю историю ансамбля не было такого случая! Может, стоит задуматься об этом?! Унижать и оскорблять публично девочек – это норма? Поднимать руку на девочек, это норма?

– Понятие правильной оценки у каждого своё. Но вчера, когда я увидела рыдающих девчонок, кстати, таких же несовершеннолетних и испуганных, и, услышав, что делали ваши 12-13-летние мальчики, мне самой захотелось обходить вашего сына стороной.

– Всегда все молчали. Только за кулисами переговаривались. И все знают, как оскорбляют детей. Это тоже норма. Поэтому не надо обелять то, что уже почернело. И сколько детей покинули ансамбль за последнее время, что практически нет первого состава, танцуют выпускники. И практически не осталось второго состава. Кто придёт на смену? Этот нарыв был давно, просто все молчали. Признайтесь сами себе.

– Правильно, что проучили мальчиков, а то так и били бы своих девочек. И с вами так же поступят. Я знаю, что коллектив самый дружный и очень хороший.

– Взрослые дядьки избили пацанов 12-13 лет за то, что они якобы оскорбили девочек – только никто так и не сказал, чем и как. А почему папы этих девочек не вызвали на разборки пап мальчиков? Я еще раз обращаю ваше внимание: речь идет о причинении вреда здоровью детям! Это неправильно, когда мужики бьют детей.

– Они тоже дети, и они защищали девочек! Это поступок настоящего мужчины. Будь вы на их месте, вы бы сделали не так? Когда твоего близкого поливают такими матами, которых взрослые люди не знают! Если он так ведёт себя в таком возрасте, то что будет, когда ему будет 18?

– Зачем вы губите и честь, и звание ансамбля, в который водили своих детей? Если хотите уйти – уйдите достойно! Все ситуации решаются... Мальчишки глупо поступили, сорвались на эмоциях, не рассчитали силу и не думали о последствиях... Но они сразу оказали ему помощь. Что же у вас такая ненависть к детям? Все живут в надежде на перемирие уже третий день.

Связаться с руководством ансамбля для того, чтобы получить комментарий, Амур.инфо пока не удалось. Директор Центра эстетического воспитания Людмила Качан сообщила корреспонденту ИА «Амур.инфо», что к ним поступило устное обращение родителей, администрация ЦЭВ сейчас разбирается в ситуации.

В полиции Благовещенска сообщили, что 23 апреля им поступили заявления от родителей четырех детей, заявители сообщили, что их избили в учреждении дополнительного образования. Сейчас по заявлениям ведется проверка, выявляются все участники конфликта. Пострадавшим назначена судебно-медицинская экспертиза.