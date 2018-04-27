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27апреля
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сегодня, 14:31 4

Военный из Белогорска растратил казенное имущество на сумму свыше 870 тысяч

Военный из Белогорска растратил казенное имущество на сумму свыше 870 тысяч
Фото: news-front.info

В Амурской области осужден бывший военнослужащий одной из воинских частей Белогорского гарнизона. Майора признали виновным в хищении и незаконной реализации горюче-смазочных материалов Министерства обороны РФ.

В ходе борьбы с коррупцией и должностными преступлениями сотрудники управления ФСБ России по Восточному военному округу и военные следственные органы по Белогорскому гарнизону пресекли противоправную деятельность. Бывший военнослужащий, майор запаса похищал и продавал горюче-смазочные материалы.

Офицер, который по долгу службы был обязан получать, хранить и выдавать ГСМ воинским частям, отдавал указания подчиненным о списании материалов. Списанные материалы майор продавал гражданскому населению, используя полученные деньги по своему усмотрению. Как установил суд, офицер нанес государству ущерб на сумму свыше 870 000 рублей.

Бывший военный признал вину. Белогорский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения». Осужденного приговорили к штрафу в размере 400 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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#военные #суды

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Комментарии
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  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

    с ФСБ не поделился ?!!!!!!

  • Бум

    Бум
    46 минут назад

    то есть заработал 470 тыс.

  • Проходиламимо

    Проходиламимо
    17 минут назад

    А что этот упырь делал бы в годы ВОВ? Страшно представить !

  • Victrix

    Victrix
    3 минуты назад

    Проходиламимо

    А что этот упырь делал бы в годы ВОВ? Страшно представить !



    Снабжал бы население керосином.

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