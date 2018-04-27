Благовещенская администрация судилась с винзаводом из-за незаконной постройки

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Благовещенская администрация подавала в суд на ОАО «Винный завод "Благовещенский"» из-за самовольной одноэтажной постройки, которую возвели на территории предприятия. Мэрия требовала ее сноса. Винзавод, в свою очередь, обращался со встречным иском о признании права собственности на объект незавершенного строительства.

Незаконное строение по адресу: пер. Св. Иннокентия, 9, было возведено в 2017 году. Администрация через суд добивалась, чтобы администрация винзавода снесла одноэтажное здание, которое в материалах судебного дела фигурирует как «блок-пост». По информации мэрии, здание возвели без разрешения на строительство.

ОАО «Винный завод "Благовещенский"» пытался постройку узаконить. В определении суда говорится, что предприятие давало «развернутый отзыв на первоначальное исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права».

25 апреля 2018 года решением Арбитражного суда Амурской области за ОАО «Винный завод "Благовещенский"» признано право собственности на объект незавершенного строительства одноэтажного здания по адресу: Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 9.

В рамках судебного процесса были определены все условия, которые необходимо было выполнить для его легализации. В том числе согласование фасада здания с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Амурской области. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

В госинспекции сообщили, что эскизный проект архитектурного решения здания, действительно одобрил общественный совет ведомства. Из нескольких вариантов был выбран один.

Генеральный директор акционерного общества «Винный завод "Благовещенский"» Сергей Емельянов подтвердил, что 25 апреля состоялся арбитражный суд, однако решение на руки руководитель предприятия еще не получил. По закону, официальную бумагу он получит в течение пяти рабочих дней после заседания. Только после этого в администрации акционерного общества готовы дать развернутое интервью по данному вопросу.

Что касается работ по демонтажу облицовочной плитки, которой обновили двухэтажное здание без соответствующих разрешений, то они по просьбе руководства винзавода были отложены до потепления. Срок выполнения работ – июнь 2018 года, сообщили в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.