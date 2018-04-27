Самые состоятельные депутаты амурского заксобрания – единороссы

Депутаты Законодательного собрания Амурской области обнародовали декларации о своих доходах. Редакция ИА «Амур.инфо» проанализировала данные из открытых источников и составила топ-10 самых богатых народных избранников.

В десятку самых состоятельных депутатов вошли сразу семь однопартийцев – это представители «Единой России». Три места в топе поделили представители партий ЛДПР и «Справедливая Россия», а также один беспартийный депутат.

Первое место среди декларантов занимает Федор Сидоров («Единая Россия»). Его доход составил 40 768 128 рублей 91 копейку. В собственности только транспортные средства: Mersedes Benz GL500, катер Custom Weld Storm и прицеп к нему. В пользовании находится жилой дом (391 квадратный метр) и земельный участок (1 090 квадратных метров). Доход супруги – 4 469 051 рублей 86 копеек. В собственности – квартира (103,7 квадратных метра) и земельный участок (1 583 квадратных метра). В пользовании – то же имущество, которым пользуется Федор Сидоров.

Второе место – у Александра Синькова («Единая Россия»). Его годовой доход – 27 252 374 рубля 41 копейка. В собственности четыре земельных участка (от 885 до 1 500 квадратных метров), жилой дом (246.3 квадратного метров), 1/2 доли в квартире (79,6 квадратного метра). Транспортные средства – Toyota Land Cruiser, Toyota Tundra, Toyota Toyoace, Daewoo Ultra, шесть грузовиков, два катера, надувная лодка, бетономешалка, два полуприцепа и ямобур. В пользовании земельный участок (6 326 квадратных метров). Доход супруги – 24 511 801 рубль 63 копейки. В собственности – шесть квартир, восемь нежилых помещений и 1/2 доли в квартире, а также автомобиль Nissan Juke.

Третье место – у беспартийного Александра Сарапкина. Его годовой доход – 23 439 143 рубля 76 копеек. В собственности квартира (297,5 квадратных метра), два земельных участка, два гаража, одно машиноместо и четыре нежилых помещения. Также есть катер Nissan Sun Cruise-24 и прицеп к нему, автомобиля нет. Доход супруги – 46 408 442 рубля 12 копеек. В собственности две квартиры (92 и 164 квадратных метра), гараж, нежилое помещение и земля.

Четвертое место занимает Юрий Бурдиловский («Единая Россия»): годовой доход – 8 856 041 рубль. В собственности земельный участок (34,11 квадратных метра), гараж (33,7 квадрата), в совместной собственности квартира (85,6 квадрата). Транспортные средства: Toyota Land Cruiser 200, прицеп, судно Wellboat 46 и транспортер «Березина» (используется для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья). Данных о супруге в декларации нет.

Пятое место занял единоросс Вячеслав Логинов («Единая Россия» с годовым доходом в размере 7 468 014 рублей 02 копейки. В собственности квартира (84,5 квадратных метра), доли в доме (559,6 квадратных метра) и земельном участке (2 243 квадратных метра). Доход супруги – 220 724 рубля 63 копейки. В собственности 1/2 доли в квартире (39 квадратных метров) и автомобиль Nissan March. В пользовании жилой дом (559,6 квадратных метра). В семье есть сын, в его пользовании находится квартира (84,5 квадратных метра).

Шестое место – у его однопартийца Андрея Белоусова, годовой доход которого составил 6 664 683 рубля 23 копейки. В собственности земельный участок (601 квадратный метр), квартира (80,5 квадрата). Транспортные средства: Hyundai Santa Fe. Доход и имущество супруги: 116 338 рублей 69 копеек; в собственности квартира (35,6 квадратных метра).

Седьмое место заняла представитель «Единой России» Ульяна Леванова. Ее годовой доход – 5 026 182 рубля 39 копеек. В собственности квартира (64,4 квадратных метра).

Восьмое место у Владимира Горшенина («Единая Россия»): годовой доход – 4 563 964 рубля 1 копейка. В индивидуальной собственности земельный участок (837 квадратных метров), дом (195 квадратных метров), в общей собственности квартира (62,5 квадратных метра). Транспортные средства – автомобиль Infiniti QX80. Годовой доход супруги – 1 000 000 рублей. Квартира в общей собственности (62,5 квадратных метра). Транспортные средства – Lexus GX460.

Девятое место занял единственный в заксобрании справедливоросс Кирилл Зимин. Его годовой доход составил 4 079 025 рублей 57 копеек. В собственности – земельный участок (1 500 квадратных метров), жилой дом (155,5 квадратных метра), квартира (76,2 квадратных метра). Доход супруги – 919 564 рубля 71 копейка, в собственности квартира (58,6 квадратных метра) и Toyota Corolla Fielder. В семье растут три сына. В пользовании всех членов семьи – квартира (68,6 квадратных метра).

Десятое место – у представителя партии ЛДПР Дениса Чубарова. Его годовой доход – 3 945 162 рубля 69 копеек. В собственности имеются квартира (175,4 квадратных метра) и комната (5,4 квадратных метра), два гаражных бокса (каждый по 16,8 квадратных метра) и нежилое помещение (533,9 квадратных метра), а также автомобиль Lexus Lx450d. В пользовании есть жилой дом (148,7 квадратных метра) и земельный участок (600 квадратных метров).

Самые богатые супруги – у единороссов Юрия Кушнаря и Александра Синькова. Генеральному директору ОАО «Амурстрой» Александру Синькову принадлежит самый внушительный автопарк, в который вошли грузовики, бетономешалки, полуприцепы, катера и внедорожники. Судя по опубликованным декларациям, наиболее популярные среди амурских депутатов автомобили – Toyota Land Cruiser, TLC Prado, Lexus и «мерседес». У нескольких депутатов есть катера и прицепы для них. Интересно, что у единоросса Сарапкина к катеру прилагается прицеп, а автомобиля, к которому мог бы крепиться прицеп с катером, нет.

Доходы остальных депутатов, не вошедших в топ-10, перечислены в соответствии с партийной принадлежностью.

«Единая Россия»

Надежда Багрова: годовой доход – 1 117 198 рублей 21 копейка. В собственности два земельных участка (1 529 и 32 квадратных метра), два дома (209,6 и 68,6 квадрата), квартира (54,6 квадратных метра), гараж (32 квадрата). Транспортные средства: Nissan Murano. Данных о супруге в декларации нет.

Александр Воронков: годовой доход – 1 895 323 рубля 7 копеек, недвижимости и земель в собственности нет. В пользовании две квартиры (78,6 и 86,7 квадратных метра). Транспортные средства: Toyota Land Cruiser Prado и прицеп-тяжеловоз. Данных о супруге в декларации нет, хотя на сайте заксобрания указано, что депутат женат.

Любовь Гаевая: годовой доход – 1 093 988 рублей 20 копеек. Доход супруга – 334 161 рубль 47 копеек. В собственности у семейной пары квартира (53,1 квадрата).

Виталий Гришин: годовой доход – 2 327 273 рубля 62 копейки. В индивидуальной собственности – пять земельных участков (от 3 707 до 1 197 000 квадратных метров), а также доли в двух участках (798 000 и 5 187 000 квадратных метров), жилой дом (33,7 квадратных метра), квартира (52,7 квадратных метра), комната (18,6 квадратных метра). Транспортные средства: ВАЗ–21063, мотоцикл «Восход» и трактор. Годовой доход супруги – 607 048 рублей 45 копеек. В общей собственности 1/39 доли в земельном участке (5 187 000 квадратных метра), в общей собственности 1/3 квартиры (48,8 квадратных метра) и 1/3 квартиры (48,9 квадратных метра).

Константин Дьяконов: годовой доход – 2 983 184 рубля 81 копейка. В собственности – земельный участок (4 372 квадратных метра), 1/3 доли в земельном участке (300 000 квадратных метров), 1/2 доли в квартире (85,7 квадратных метра). В пользовании находится квартира (56,7 квадратных метра. Транспортных средств нет. Данных о супруге нет, но есть информация о детях: сыне и двух дочерях. У одной из них имеется 1/3 доли в квартире (56,7 квадратных метра). В пользовании у другой дочери и сына – квартира (85,7 квадратных метра).

Олег Имамеев: годовой доход – 367 352 рубля 29 копеек. В собственности – гараж (16,3 квадратных метра), в пользовании квартира (80,4 квадратных метра). Доход супруги – 3 070 217 рублей 99 копеек. В собственности земельный участок (1 240 квадратных метров), квартира (80,4 квадратных метра), объект незавершенного строительства (277,2 квадратных метра), автомобиль Lexus NX200. В семье – два сына, у них в пользовании квартира (80,4 квадратных метра).

Ирина Киевская: годовой доход – 2 117 908 рублей 19 копеек. В собственности квартира (38,6 квадратных метра), в пользовании квартира (89,7 квадратных метра).

Юрий Кушнарь: годовой доход – 1 958 337 рублей 15 копеек. В собственности гараж (43,2 квадратных метра), доли в квартирах (18,8 и 90,6 квадратных метра), автомобиль «Нива». В пользовании – жилой дом (192,2 квадратных метра), земельный участок (1 710 метров). Доход супруги – 13 053 215 рублей 19 копеек. В собственности – земельный участок (1 710 квадратных метров), два жилых дома (76,1 и 192,2 квадратных метра), квартира (37,9 квадратных метра), доли в квартирах (18,8 и 52,3 квадратных метра). В пользовании земельный участок (1 882 квадратных метра). В семье есть сын, в его собственности 1/4 доли в квартире (18,8 квадратных метра), в пользовании жилой дом (192,2 квадратных метра) и земельный участок (1 710 квадратных метров).

Виктор Радченко: годовой доход – 1 547 273 рубля 01 копейка. В собственности ничего нет. Доход супруги – 195 308 рублей 97 копеек. В собственности – автомобиль Mercedes Benz M-Class, земельный участок (1 411 квадратных метров), жилой дом (167 квадратных метров) и гараж (24 квадратных метра). Земля, дом и гараж числятся в пользовании Виктора Радченко.

Андрей Рудь: годовой доход – 1 178 220 рублей 53 копейки. В собственности квартира (32,8 квадратных метра), гараж (37,7 квадратных метра) и нежилое помещение (186,1 квадратных метра), а также 1/2 доля в квартире (75,6 квадратных метра). Транспортное средство – автомобиль Nissan X-Trail. В пользовании – земельный участок (28 квадратных метров). Доход супруги – 530 745 рублей 06 копеек. В собственности два нежилых помещения (70,2 и 8 506,2 квадратных метра), квартира (32 квадратных метра), гараж (26,7 квадратных метра), 1/2 доли в квартире (75,6 квадратных метра). В семье есть сын, в его пользовании находится квартира (76,5 квадратных метра).

Лариса Сорокина: годовой доход – 720 618 рублей 25 копеек. В собственности – по 1/3 в жилом доме (47 квадратных метров) и земельном участке (1 192 квадратных метра). В пользовании – квартира (52,9 квадратных метра). Доход супруга – 375 971 рубль 32 копейки. В собственности – автомобиль Toyota Wish. В семье есть две дочери. В собственности супруга и детей Ларисы Сорокиной имеется квартира (52,9 квадратных метра).

Александр Сучков: годовой доход – 1 360 731 рубль 64 копейки. В собственности два земельных участка и два гаража (21 и 27 квадратных метров), квартира (57,3 квадратных метра), в общей собственности земельный участок (939 квадратных метров) и квартира (89,2 квадратных метра). Доход супруги – 532 104 рубля 22 копейки. В собственности два автомобиля – Toyota Harrier и Toyota Vitz. В общей собственности земля (939 квадратных метров) и квартира (89,2 квадратных метра). В пользовании квартира (27,4 квадратных метра) и земельный участок (215 квадратных метров).

Татьяна Фарафонтова: годовой доход – 2 086 836 рублей 27 копеек. В собственности два земельных участка (560 и 1 000 квадратных метров), 1/2 доли в квартире (85,5 квадратных метра). Доход супруга – 1 658 204 рубля 87 копеек. В собственности два гаража и два земельных участка, доля в квартире (85,5 квадратных метра) и земельный участок (560 квадратных метров), а также автомобиль Toyota Harrier.

Анатолий Фесенко: годовой доход – 921 150 рублей 74 копейки. В собственности пять земельных участков (от 643 до 4 300 квадратных метров), два жилых дома (33,7 и 90,9 квадратных метра), шесть нежилых помещений и один объект незавершенного строительства. В пользовании – жилой дом (350 квадратных метров) и земля (1 014 квадратных метров). Доход супруги – 715 119 рублей 63 копейки. В собственности жилой дом и земля площадью, указанной в пользовании Анатолия Фесенко. В семье есть сын и две дочери. Одной из них принадлежит квартира (90,5 квадратных метра). В пользовании у сына есть квартира (56 квадратных метров). В пользовании дочерей – жилой дом и земля площадью, указанной в пользовании Анатолия Фесенко.

ЛДПР

Андрей Алексиков: годовой доход – 826 431 рубль 6 копеек. В собственности два участка (100 и 1 525 квадратных метров соответственно), жилой дом (211,1 квадратных метра) и квартира (37,3 квадратных метра). Транспортные средства – Nissan Qashqai и Toyota LiteAce. Доход и имущество супруги – 1 040 124 рубля 99 копеек, квартира (65,9 квадрата).

Павел Кораблев: годовой доход – 260 830 рублей 62 копейки. В собственности – земельный участок (8 750 квадратных метров), 1/6 доли в квартире (53,4 квадратных метра). Транспортные средства – Toyota Kluger, две моторных лодки. В пользовании – два земельных участка (29 и 780 квадратных метров), жилой дом (47,1 квадратных метра), квартира (75,5 квадратных метра). Доход супруги – 107 928 рублей 23 копейки. В семье есть две дочери. В пользовании супруги и детей находится квартира (53,4 квадратных метра).

Анатолий Осипов: годовой доход – 162 000 рублей, в собственности квартира (35,8 квадратных метра).

Ольга Петайчук: годовой доход – 1 718 520 рублей 88 копеек. В собственности две квартиры (28,2 и 46,3 квадратных метра). Доход супруга – 663 196 рублей 78 копеек. Есть автомобиль Mazda Demio, в пользовании находится квартира 46,3 квадратных метра.

Сергей Приходько: годовой доход – 3 243 710 рублей. В собственности только автомобили – Toyota Crown, Toyota Aristo и Toyota Land Cruiser Prado. В пользовании квартира (62,7 квадратных метра). Доход супруги – 132 735 рублей 8 копеек. В собственности – доли в земельном участке и объекте незавершенного строительства, площади которых не указаны. В пользовании квартира (66 квадратов). В семье есть дочь, у нее в пользовании находится квартира (62,7 квадратных метра).

Сергей Труш: данных об имуществе нет, данных о супруге нет, данных об имуществе дочери нет. В пользовании находится квартира (49,1 квадратных метра). «Как индивидуальный предприниматель я уже не работаю, но и сказать, что я самозанятый, не могу – это не совсем правильная формулировка. Да, меня иногда привлекают в качестве дизайнера, но бухгалтерии нет, поэтому доход не учтен. За минувший год я заработал около 300 000 рублей. Все свои данные по карте я обязательно предоставлю, здесь секрета нет – по работе деньги иногда переводят. Потом у нас было несчастье – мама умерла, люди из других регионов переводили деньги на похороны. Машины у меня нет, не заработал. Живу в квартире родителей. С супругой мы разведены», – объяснил Сергей Труш.

КПРФ

Владимир Астахов: годовой доход – 616 983 рубля 86 копеек. В собственности земельный участок (600 квадратов), гараж (24 квадратных метра) и две третьих доли в квартире (50,4 квадратных метра). Транспортные средства: Lada 210740, мотоцикл ИЖ-611301. Данных о супруге в декларации нет.

Роман Кобызов: годовой доход – 2 164 177 рублей 27 копеек. В собственности земельный участок (3 000 квадратных метров, две квартиры (38,6 и 43,6 квадратных метра), гараж (37,1 квадратного метра). Транспортные средства – «Газель» и микроавтобус Daihatsu Hijet. Супруга не имеет дохода, владеет долями в двух квартирах (53,4 и 85,9 квадратных метра) и в нежилом помещении (210,2 квадратных метра). У Романа Кобызова есть две дочери и два сына, в пользовании детей находится квартира (43,6 квадратных метра).

Петр Перевезенцев: годовой доход – 3 823 244 рубля 68 копеек. В собственности квартира (73,8 квадратных метра), 1/2 доля в гараже (290 квадратных метров), 1/2 доля в комбинате бытового обслуживания (984 квадратных метра). Транспортные средства – Toyota Land Cruiser Prado и Peugeot 4007. В пользовании – жилой дом (244 квадратных метра) и земельный участок (5 500 квадратных метров). Доход супруги – 1 091 849 рублей 38 копеек. В собственности квартира (78,4 квадратных метра) и Mitsubishi Outlander. В пользовании находится то же имущество, что и у супруга.

Беспартийные

Олег Герасимов: годовой доход – 754 520 рублей 1 копейка. Одна треть доли в квартире (62,8 квадратных метра). Транспортные средства – Nissan X-Trail. Доход супруги – 693 767 рублей 36 копеек.

Сергей Пискунов: годовой доход – 100 000 рублей. В собственности ничего нет, в пользовании квартира (230,1 квадратного метра). Доход супруги – 1 701 350 рублей 27 копеек. В ее собственности жилой дом (364,8 квадратного метра) и квартира (230,1 квадратного метра), а также два магазина, два нежилых помещения и один объект незавершенного строительства. Транспортные средства – два грузовика Mitsubishi Canter и Mercedes Benz S320.

Олег Турков: годовой доход – 1 744 218 рублей 22 копейки. В собственности земельный участок (15 000 квадратных метров) и жилой дом (252,6 квадратных метра), а также автомобиль Hyundai Solaris. В пользовании – земельный участок (20 000 квадратных метров). Доход супруги – 558 937 рублей 42 копейки. В собственности квартира (50,4 квадратных метра) и земельный участок (20 000 квадратных метров), автомобиль Toyota Ist. В пользовании – жилой дом и земля, принадлежащие супругу.