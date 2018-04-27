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27апреля
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сегодня, 12:32 10

Учеников благовещенской школы попросили снабдить ветеранов маслом и крупой

Учеников благовещенской школы попросили снабдить ветеранов маслом и крупой
Фото: volga.news

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска, чей ребенок посещает школу № 10. На условиях анонимности горожанка рассказала, что в учебном заведении проходит акция к 9 Мая, которая вызывает у нее вопросы.

«У меня ребенок в четвертом классе. Она пришла и говорит, что учительница сказала принести каждому что-нибудь – или масло, или крупу, или заварку. Вроде как ветеранам кушать нечего, и вот такая помощь к 9 Мая от школы», – рассказала благовещенка.

Горожанка отмечает, что они и раньше участвовали в благотворительных акциях, но такая инициатива кажется ей странной.

«Нам не жалко, просто сами подумайте… У нас класс – 30 человек. А это с каждого класса. Как-то очень странно. Я первый раз с такой акцией сталкиваюсь», – отмечает женщина.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что учащимся и родителям школы № 10 было предложено принять участие в общегородской благотворительной акции «Посылка ветерану», которую проводят второй раз. Она стартовала на территории столицы Приамурья 1 апреля. Организаторы – центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор», муниципальный штаб всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», органы общественной самодеятельности Благовещенска.

«В рамках акции каждый желающий может передать ветеранам подарки, сделанные своими руками: теплые вязаные вещи, постельные принадлежности, полотенца, средства личной гигиены, также принимаются продукты питания длительного хранения. Кроме того, участники акции смогут нарисовать открытку и написать письмо ветерану. Из данных подарков будут созданы подарочные коробки и переданы ветеранам. Участие в акции добровольное», – сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день, в Благовещенске проживают 101 участник войны, более 900 тружеников тыла и вдов ветеранов, 8 жителей блокадного Ленинграда и 18 бывших узников концлагерей.

Второй этап акции пройдет с 1 по 9 мая. Организаторы совместно с советами ветеранов и управлением социальной защиты населения адресно доставят посылки участникам войны, живущим в Благовещенске.

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#праздники #школа

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Марь Иванна, а тушенку со сгущёнкой можно? Это пипец, товарищи. Именно за это ветераны и воевали.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    То есть только 9 мая подогреть, а потом пофиг. Стремно как то вспоминать про ветеранов только в день победы.

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Я считаю это унижение ветеранов ВОВ,пусть местные чиновники выделят деньги,хотя бы по 10000 руб. и ветераны сами купят,что хотят из продуктов.

  • Инагуратор

    Инагуратор
    1 час назад

    я считаю на этом патриотические чувства у детей в дальнейшем не воспитаешь

    системы нет

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Интересно, ветераны Вермахта, на старости лет , нуждаются в заварке с крупой?

  • Прогресс

    Прогресс
    58 минут назад

    Убудет от вас что ли?

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    28 минут назад

    ПОЗОР!!! Какой же это бред!!! Какие накер посылки ветеранам, что вы (власть) сук ки над этими несчастными людьми издеваетесь. Да не нужна им ваша гречка, приддурки.

  • inoy

    inoy
    23 минуты назад

    тут главное организовать!))) люди сами решат часть проблем, а власть опять останется при "своих"

  • Шелковица

    Шелковица
    20 минут назад

    Это не власть, а инициаторы. Просто не нужно было детям говорить, что именно нести, а чтоб дети сами придумали подарки. Доброе дело - это хорошо! И здесь никто не в праве диктовать, что детям приносить.

  • inoy

    inoy
    17 минут назад

    почти каждый инициатор под крылом той или иной партии , почти!!!

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