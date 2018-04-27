Учеников благовещенской школы попросили снабдить ветеранов маслом и крупой

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска, чей ребенок посещает школу № 10. На условиях анонимности горожанка рассказала, что в учебном заведении проходит акция к 9 Мая, которая вызывает у нее вопросы.

«У меня ребенок в четвертом классе. Она пришла и говорит, что учительница сказала принести каждому что-нибудь – или масло, или крупу, или заварку. Вроде как ветеранам кушать нечего, и вот такая помощь к 9 Мая от школы», – рассказала благовещенка.

Горожанка отмечает, что они и раньше участвовали в благотворительных акциях, но такая инициатива кажется ей странной.

«Нам не жалко, просто сами подумайте… У нас класс – 30 человек. А это с каждого класса. Как-то очень странно. Я первый раз с такой акцией сталкиваюсь», – отмечает женщина.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что учащимся и родителям школы № 10 было предложено принять участие в общегородской благотворительной акции «Посылка ветерану», которую проводят второй раз. Она стартовала на территории столицы Приамурья 1 апреля. Организаторы – центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор», муниципальный штаб всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», органы общественной самодеятельности Благовещенска.

«В рамках акции каждый желающий может передать ветеранам подарки, сделанные своими руками: теплые вязаные вещи, постельные принадлежности, полотенца, средства личной гигиены, также принимаются продукты питания длительного хранения. Кроме того, участники акции смогут нарисовать открытку и написать письмо ветерану. Из данных подарков будут созданы подарочные коробки и переданы ветеранам. Участие в акции добровольное», – сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день, в Благовещенске проживают 101 участник войны, более 900 тружеников тыла и вдов ветеранов, 8 жителей блокадного Ленинграда и 18 бывших узников концлагерей.

Второй этап акции пройдет с 1 по 9 мая. Организаторы совместно с советами ветеранов и управлением социальной защиты населения адресно доставят посылки участникам войны, живущим в Благовещенске.