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27апреля
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сегодня, 12:13 4

В Белогорске военнослужащий получил условный срок за уклонение от службы

В Белогорске военнослужащий получил условный срок за уклонение от службы
Фото: newizv.ru

Белогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему. Рядовой был признан виновным в уклонении от прохождения военной службы.

Мужчину осудили по части 4 статьи 337 УК РФ (неявка в срок на службу, не имея уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств, свыше одного месяца). Следствием и судом установлено, что военнослужащий проходил службу по контракту. При этом в период с 9 ноября по 28 декабря 2017 года он незаконно отсутствовал в части, дислоцированной в селе Екатеринославка Октябрьского района.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год условно, сообщает пресс-служба Военного следственного управления по Восточному военному округу.

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#Белогорск #военные #суды

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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    38 минут назад

    бухал, защитник долбанный..

    как то давно один знакомый великий пограничник, на мою шутку в его сторону , что "можем спать спокойно граница на замке",

    ответил очень весомо.. " если бы все знали как она охраняется... вообще бы не спали".

  • Oldlord

    Oldlord
    35 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    ответил очень весомо.. " если бы все знали как она охраняется... вообще бы не спали".



    Он знал это! Потому и бухал.

    Типа, за державу обидно...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    31 минута назад

    Oldlord

    ФЕЯ-ЭНИ

    ответил очень весомо.. " если бы все знали как она охраняется... вообще бы не спали".



    Он знал это! Потому и бухал.

    Типа, за державу обидно...



    ты наверно хотел сказать что этот бедолага узнал главную военную тайну " если бы все знали как она охраняется... вообще бы не спали"., и после этого забухал..

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