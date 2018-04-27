В Белогорске военнослужащий получил условный срок за уклонение от службы

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Белогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему. Рядовой был признан виновным в уклонении от прохождения военной службы.

Мужчину осудили по части 4 статьи 337 УК РФ (неявка в срок на службу, не имея уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств, свыше одного месяца). Следствием и судом установлено, что военнослужащий проходил службу по контракту. При этом в период с 9 ноября по 28 декабря 2017 года он незаконно отсутствовал в части, дислоцированной в селе Екатеринославка Октябрьского района.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год условно, сообщает пресс-служба Военного следственного управления по Восточному военному округу.