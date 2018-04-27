В Благовещенске автомобиль развернулся через двойную сплошную (видео)

27 апреля очевидец снял на видео в Благовещенске очередного нарушителя ПДД. Водитель легковушки развернулся через двойную сплошную линию возле Амурской областной клинической больницы.

«Только начал отъезжать, набирать скорость… Не ожидал такого маневра, думал, что он поедет прямо. Пришлось резко тормозить, а он через двойную сплошную из первого ряда – и пошел в обратную сторону», – рассказал горожанин-очевидец ИА «Амур.инфо».

Мужчина отмечает, что по утрам возле областной больницы немало случаев нарушений ПДД. Многие люди переходят проезжую часть не по пешеходному переходу.

В отделе ГИБДД по Благовещенску информагентству сообщили, что в действиях водителя усматривается нарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Это предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Правоохранители проведут проверку.