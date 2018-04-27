Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:54 7

В Благовещенске автомобиль развернулся через двойную сплошную (видео)

В Благовещенске автомобиль развернулся через двойную сплошную (видео)

27 апреля очевидец снял на видео в Благовещенске очередного нарушителя ПДД. Водитель легковушки развернулся через двойную сплошную линию возле Амурской областной клинической больницы.

«Только начал отъезжать, набирать скорость… Не ожидал такого маневра, думал, что он поедет прямо. Пришлось резко тормозить, а он через двойную сплошную из первого ряда – и пошел в обратную сторону», – рассказал горожанин-очевидец ИА «Амур.инфо».

Мужчина отмечает, что по утрам возле областной больницы немало случаев нарушений ПДД. Многие люди переходят проезжую часть не по пешеходному переходу.

В отделе ГИБДД по Благовещенску информагентству сообщили, что в действиях водителя усматривается нарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Это предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Правоохранители проведут проверку.

Просмотров всего: 947

#автохам #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 2

Жители Белогорска в падении ребенка из окна винят его отца
Происшествия

После публикации о разлившемся ручье в работе администрации Буреи нашли нарушения
Происшествия

При реконструкции аэропорта Экимчана недрам причинен ущерб на 8,9 миллиона рублей
Происшествия 5

Очевидцы: в Благовещенске рухнула автобусная остановка
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    2 часа назад

    Оперативный донос)

  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    Там и таксисты так разворачиваются, даже Премьер хвалёный. Потом напишут правонарушения не было

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Прямиком в гаи такое видео, таких бы лишать водительского.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    matushka

    Там и таксисты так разворачиваются, даже Премьер хвалёный. Потом напишут правонарушения не было



    Про "Премьер". Только что на Горького, 66, где по три полосы в каждую сторону и двойная сплошная, с крайней правой полосы умник один развернулся.

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    это не является движением во встречном направлении и лишения прав за это не предусмотрено

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    зачем этот спам слать сюда??? отправляйте а гибдд через дежурку.

  • ММС

    ММС
    34 минуты назад

    Даже если по встречке... предоставить видео в ГАИ, то лишения прав не будет, а только штраф в 5000 руб.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь