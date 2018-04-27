Одна из номинации фестиваля средневековой культуры в Благовещенске может быть снята из-за пожаров

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В выходные в Благовещенске пройдет уникальное мероприятие – фестиваль исторической средневековой культуры «Амурское Албазино». Участники будут соревноваться в различных номинациях, в том числе в приготовлении блюд средневековой кухни. Но это пока под вопросом, потому что предполагает приготовление пищи на костре.

Организаторы фестиваля – АОДНТ и несколько клубов, которым принадлежит идея проведения мероприятия: лучно-арбалетный клуб «Племя совы», клуб исторической реконструкции «Ясень», Центр по изучению истории «Летопись».

Организаторы надеются, что номинацию по приготовлению блюд средневековой кухни все-таки удастся провести, потому что будут предприняты все меры пожарной безопасности. По крайней мере участники к ней готовятся. Для приготовления собираются развести два костра, на которых в котелках и будут готовить еду.

«Основная специфика заключается не в том, что это будет какое-то редкое блюдо, а в том, что эти блюда должны быть приготовлены на костре в котлах и с применением продуктов, которые в период реконструкции существовали. То есть если реконструируют эпоху викингов, надо готовить из тех продуктов которые тогда имелись. Например, без картошки и черного перца. Это рыба или определенный вид мяса. Той же говядины в большом количестве не могло быть, потому что сельское хозяйство в плане разведения коров было слабо развито. Либо это какая-то дичь, либо это птица. По видам круп: не может быть приготовлен рис, потому что в Европе его тогда как такового не было.

В сквере будет отдельная площадка, будут разведены два костра, но если подует сильный ветер и по пожарной ситуации нельзя будет проводить, то номинацию снимут, рисковать, естественно, никто не будет. Участник пока готовятся», – рассказал Алексей Зимников, художественный руководитель Областного дома народного творчества.

Оценить старания участников, если номинация состоится, смогут не только члены жюри, но и гости мероприятия. Кроме того, можно будет посмотреть соревнование по стрельбе из лука, исторические бои, выставку-ярмарка изделий ручной работы.

Номинации, представленные на фестивале: стрельба из лука (традиционная и инстинктивная); исторические средневековые бои; раннее средневековье «Щит и меч»; средневековая кухня; средневековая керамика.

«По историческим боям будет две номинации. Позднее средневековье, когда люди в полных доспехах сражаются, с защитой рук и ног, полностью защита головы. При этом разрешены удары в голову. И ранее средневековье – это люди, реконструирующие 8, 9 и 10 века. Как таковой защиты рук и ног нет, только скрытые элементы доспеха. Шлемы открытие и, следовательно, правила там совсем другие, потому что высока вероятность получить травмы», – рассказал Алексей.

Участники фестиваля будут не только из Приамурья, но и других дальневосточных регионов. Из Хабаровска приедует две команды: бойцов и лучников. Приедут две команды бойцов из Владивостока, представитель команды из Комсомольска–на–Амуре. Также к участию заявлены три команды бойцов из Благовещенска и две команды лучников из Амурской области.

Главный судья мероприятия, археолог Иван Болотский, – руководитель клуба исторической реконструкции «Ясень», который уже более 15 лет занимается исторической реконструкцией эпохи викингов, а также изучает судейство подобных мероприятий. Также в судействе будут представители разных команд города и Дальнего Востока, в частности, глава клуба «Дикие сердца» из Владивостока. Под вопросом пока участие судьи с Сахалина.

Мероприятие пройдет 30 апреля и 1 мая в сквере АОДНТ: Ленина, 167. 30 апреля, в понедельник, в 12:00 часов состоится церемония открытия, турнир по стрельбе из лука, турнир пятерок в рамках исторических средневековых боёв, средневековая кухня, керамика средневековья и выставка-ярмарка изделий ручной работы. Программу дня планируется завершить в 17:00 часов.

1 мая с 11:00 часов пройдет турнир – раннее средневековье «Щит и меч». Будут работать выставка-ярмарка изделий ручной работы, тир, конная площадка, торговые точки. В 16:00 планируется официальное закрытие фестиваля, награждение участников и победителей.

Помимо зрелищных мероприятий для зрителей, в рамках фестиваля пройдут и узкоспециализированные мероприятия для реконструкторов и лучников. 28 апреля будет мастер-класс по судейству исторических средневековых боев. Те, кто ездил на подобные мастер–классы в центральную часть России, поделятся опытом и расскажут обо всех тонкостях.

Гончары съездят в село Солнечное Ивановского района, где посетят дом ремесленника Сергея Гуцана, который проведет небольшой мастер-класс, семинар по работе с керамикой. По словам организаторов, в первую очередь мероприятие направлено на объединение реконструкторов и лучников из разных регионов и, по возможности, – на расширение их деятельности. Представители клубов собираются обменяться расписанием мероприятий, чтобы коллеги из других клубов знали, когда можно к ним приехать.