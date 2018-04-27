Сформирована программа Российско-Китайской выставки приграничных городов

Фото: expo.amur.info

Форум приграничных регионов, вторая Амурская инновационная выставка, Коллегия Минэкономразвития и другие мероприятия вошли в этом году в программу «АмурЭкспоФорума–2018». На китайской стороне в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ запланированы встреча банкиров приграничных территорий и презентация инвестпроектов в сфере здравоохранения.

Российско-Китайская выставка приграничных городов пройдет в этом году на неделю раньше – с 18 по 24 мая. Откроется она в Благовещенске «АмурЭкспоФорумом» (18-20 мая) и завершится в городе Хэйхэ Международной торгово-экономической ярмаркой (22-24 мая).

Традиционно обе выставки будут насыщены экономическими, экспозиционными и культурными мероприятиями. Предварит их открытие молодежный российско-китайский слёт «Мир, где нет чужих». Его проведёт минобрнауки Амурской области, Благовещенский государственный педагогический университет и Институт Конфуция. С 13 по 15 мая слёт пройдёт на китайской территории, с 15 по 17 мая участники будут работать в Благовещенске. В рамках слёта на российской территории запланированы международная научно-практическая конференция «Добровольцы Амура» и молодёжный межнациональный фестиваль «Молодежное содружество Приамурья: диалог культур».

С 18 по 20 мая в Благовещенске на территории Общественно-культурного центра пройдёт Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум–2018», в его программе запланированы Форум приграничных городов России и Китая, встречи организаций Амурской области и провинции Хэйлунцзян, рабочая встреча по вопросам поддержки экспорта при участии «Российского экспортного центра» и конкурс «Медаль АмурЭкспоФорума–2018». Также готовятся Коллегия Министерства экономического развития Амурской области с представителями Минэкономразвития Российской Федерации и вторая Амурская инновационная выставка. Сквозной темой всех мероприятий станут стимулирование привлечения инвестиций в экономику Приамурья, поддержка экспорта и развитие приграничного сотрудничества. 19 мая состоится благотворительный марафон «Крылья».

Затем эстафета будет передана китайской стороне, где с 22 по 24 мая пройдёт Международная торгово-экономическая ярмарка в Хэйхэ. Там запланированы встреча между банковскими структурами приграничных территорий России и Китая и презентация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Также в рамках выставки пройдет театрализованное выступление творческих коллективов Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия).

Для справки. Главная тема выставки приурочена к проведению Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества (2018-2019 гг.) и к 30-летию начала туристических обменов между городами Благовещенск и Хэйхэ.

Программа выставки (возможна корректировка)