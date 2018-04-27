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27апреля
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Сформирована программа Российско-Китайской выставки приграничных городов

Сформирована программа Российско-Китайской выставки приграничных городов
Фото: expo.amur.info

Форум приграничных регионов, вторая Амурская инновационная выставка, Коллегия Минэкономразвития и другие мероприятия вошли в этом году в программу «АмурЭкспоФорума–2018». На китайской стороне в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ запланированы встреча банкиров приграничных территорий и презентация инвестпроектов в сфере здравоохранения.

Российско-Китайская выставка приграничных городов пройдет в этом году на неделю раньше – с 18 по 24 мая. Откроется она в Благовещенске «АмурЭкспоФорумом» (18-20 мая) и завершится в городе Хэйхэ Международной торгово-экономической ярмаркой (22-24 мая).

Традиционно обе выставки будут насыщены экономическими, экспозиционными и культурными мероприятиями. Предварит их открытие молодежный российско-китайский слёт «Мир, где нет чужих». Его проведёт минобрнауки Амурской области, Благовещенский государственный педагогический университет и Институт Конфуция. С 13 по 15 мая слёт пройдёт на китайской территории, с 15 по 17 мая участники будут работать в Благовещенске. В рамках слёта на российской территории запланированы международная научно-практическая конференция «Добровольцы Амура» и молодёжный межнациональный фестиваль «Молодежное содружество Приамурья: диалог культур».

С 18 по 20 мая в Благовещенске на территории Общественно-культурного центра пройдёт Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум–2018», в его программе запланированы Форум приграничных городов России и Китая, встречи организаций Амурской области и провинции Хэйлунцзян, рабочая встреча по вопросам поддержки экспорта при участии «Российского экспортного центра» и конкурс «Медаль АмурЭкспоФорума–2018». Также готовятся Коллегия Министерства экономического развития Амурской области с представителями Минэкономразвития Российской Федерации и вторая Амурская инновационная выставка. Сквозной темой всех мероприятий станут стимулирование привлечения инвестиций в экономику Приамурья, поддержка экспорта и развитие приграничного сотрудничества. 19 мая состоится благотворительный марафон «Крылья».

Затем эстафета будет передана китайской стороне, где с 22 по 24 мая пройдёт Международная торгово-экономическая ярмарка в Хэйхэ. Там запланированы встреча между банковскими структурами приграничных территорий России и Китая и презентация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Также в рамках выставки пройдет театрализованное выступление творческих коллективов Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия).

Для справки. Главная тема выставки приурочена к проведению Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества (2018-2019 гг.) и к 30-летию начала туристических обменов между городами Благовещенск и Хэйхэ.

Программа выставки (возможна корректировка)

13-15 мая (воскресенье - вторник)

Уточняется

Проведение молодежного российско-китайского слета «Мир, где нет чужих» на китайской стороне (Хэйхэ). Ответственные: минобрнауки Амурской области, ФГБОУ ВО «БГПУ», Институт Конфуция

15-17 мая (вторник - четверг)

Уточняется

Проведение молодежного российско-китайского слета «Мир, где нет чужих» на российской стороне (г. Благовещенск). Ответственные: минобрнауки Амурской области, ФГБОУ ВО «БГПУ», Институт Конфуция. Программа уточняется

1. Международная научно-практическая конференция «Добровольцы Амура».

2. Молодежный межнациональный фестиваль «Молодежное содружество Приамурья: диалог культур»

17 мая (четверг)

В течение дня

Прибытие китайских экспонентов «АмурЭкспоФорум-2018». Пункт пропуска Благовещенск

В течение дня

Прибытие российских и зарубежных гостей «АмурЭкспоФорум–2018» (официальные лица, деловые делегации). Пункт пропуска Благовещенск, аэропорт, ж/д вокзал

В течение дня

Официальные протокольные мероприятия. Деловые встречи. Посещение инвестиционных площадок (по отдельной программе)

16:00–17:00

Рабочая встреча по вопросам поддержки экспорта. Здание правительства Амурской области, зал 300 (ул. Ленина, 135). Участники: представители АО «Российский экспортный центр», банков, экспортно ориентированных предприятий Амурской области.

18 мая (пятница)

10:00-10:30

Церемония открытия Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум–2018». Центральная сцена ОКЦ (на улице)

10:30-11:30

Обход экспозиций внутри ОКЦ в закрытом режиме (официальные лица и делегации по приглашениям)

Начало работы экспозиций на открытых площадках. Концертная программа (центральная сцена ОКЦ)

11:30-11:45

Подход к прессе официальных лиц. ОКЦ, 1 этаж.

12:00-14:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:30

Форум приграничных регионов России и Китая. ОКЦ, Малый зал (синхронный перевод). Организаторы: правительство Амурской области, Народное Правительство провинции Хэйлунцзян. Участвуют представители органов государственной власти, региональных администраций, муниципалитетов, институтов развития, общественных организаций, экспертных кругов, банков, бизнеса, СМИ России и Китая, всего около 200 человек.

Часть 1. Механизмы стимулирования инвестиций в экономику Амурской области (ответственные: министерство экономического развития АО)

Выступающие: министерство экономического развития АО; АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»; ООО «Управляющая компания «Амурская»; подразделение АО «МСП Банк» в Благовещенске.

Часть 2. Аспекты приграничного сотрудничества Амурской области и провинции Хэйлунцзян (ответственные: министерство ВЭСТиП АО, органы власти Хэйхэ и провинции Хэйлунцзян)

Выступающие: представители органов власти и институтов поддержки г.Хэйхэ и провинции Хэйлунцзян.

Переход в ресторан ОКЦ, кофе-пауза.

Часть 3. В2В-встречи организаций Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Место проведения: ресторан ОКЦ. Ответственные: министерство ВЭСтиП АО, министерство экономического развития АО, министерство сельского хозяйства АО, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности АО и др.

Уточняется

Коллегия министерства экономического развития Амурской области с представителями Министерства экономического развития Российской Федерации. Ответственные: министерство экономического развития АО.

Место проведения: уточняется. Концепция проведения: уточняется

В течение дня

Вторая Амурская инновационная выставка. Ответственные: региональное отделение «Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области». Место проведения: Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского

10:00-18:00

Работа экспозиций выставки-форума «АмурЭкспоФорум–2018»

19 мая (суббота)

10:00-18:00

Работа экспозиций выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2018»

В течение дня

Вторая Амурская инновационная выставка. Ответственные: региональное отделение «Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области». Место проведения: Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского

13:00-16:00

Благотворительный марафон «Крылья». Сцена ОКЦ

14:00-15:00

Подведение итогов смотра-конкурса «Медаль международной выставки-форума "АмурЭкспоФорум"», награждение победителей в номинациях. Гостиница «Дружба», конференц-зал.

19:00

Приветственный ужин от организаторов для участников выставки-форума (по приглашениям). Место проведения: уточняется

20 мая (воскресенье)

10:00-16:00

Работа экспозиций выставки-форума «АмурЭкспоФорум–2018»

Вторая половина дня

Убытие китайских экспонентов в Хэйхэ

21 мая (понедельник)

10:00

Прибытие российских экспонентов в Хэйхэ. Пункт пропуска Хэйхэ

11:00

Прибытие в Хэйхэ российских официальных лиц и представителей деловых кругов. Пункт пропуска Хэйхэ

15:00*

Торжественная церемония открытия Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ, специализированное представление. Место проведения: Народный художественный театр Хэйхэ

18:00*

Ужин-прием (по отдельным спискам). Место проведения: гостиница «Международная», 3-й этаж, многофункциональный зал

22 мая (вторник)

9:00*

Обход выставочных площадок членами официальных делегаций. Место проведения: международный торговый центр на острове Большой Хэйхэ, пешеходная улица

Время уточняется

Театрализованное выступление творческих коллективов Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). Место проведения: уточняется

14:00*

Презентация Российско-Китайской выставки приграничных городов. Место проведения: гостиница «Инцзен»

23 мая (среда)

9:00*

Встреча между банковскими структурами приграничных территорий России и Китая. Место проведения: гостиница «Инцзен»

14:00*

Презентация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Место проведения: гостиница «Инцзен»

22-24 мая (суббота - вторник)

8:00-17:00*

Работа экспозиций «Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ». Место проведения: Международный торговый центр на острове Большой Хэйхэ

29 мая (вторник)

16:00-17:00

Пресс-конференция по итогам проведения «АмурЭкспоФорума–2018». Место проведения: пресс-центр правительства области.

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#визиты #Китай #Крылья #культура #областная власть #экономика

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