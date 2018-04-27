Сформирована программа Российско-Китайской выставки приграничных городов
Форум приграничных регионов, вторая Амурская инновационная выставка, Коллегия Минэкономразвития и другие мероприятия вошли в этом году в программу «АмурЭкспоФорума–2018». На китайской стороне в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ запланированы встреча банкиров приграничных территорий и презентация инвестпроектов в сфере здравоохранения.
Российско-Китайская выставка приграничных городов пройдет в этом году на неделю раньше – с 18 по 24 мая. Откроется она в Благовещенске «АмурЭкспоФорумом» (18-20 мая) и завершится в городе Хэйхэ Международной торгово-экономической ярмаркой (22-24 мая).
Традиционно обе выставки будут насыщены экономическими, экспозиционными и культурными мероприятиями. Предварит их открытие молодежный российско-китайский слёт «Мир, где нет чужих». Его проведёт минобрнауки Амурской области, Благовещенский государственный педагогический университет и Институт Конфуция. С 13 по 15 мая слёт пройдёт на китайской территории, с 15 по 17 мая участники будут работать в Благовещенске. В рамках слёта на российской территории запланированы международная научно-практическая конференция «Добровольцы Амура» и молодёжный межнациональный фестиваль «Молодежное содружество Приамурья: диалог культур».
С 18 по 20 мая в Благовещенске на территории Общественно-культурного центра пройдёт Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум–2018», в его программе запланированы Форум приграничных городов России и Китая, встречи организаций Амурской области и провинции Хэйлунцзян, рабочая встреча по вопросам поддержки экспорта при участии «Российского экспортного центра» и конкурс «Медаль АмурЭкспоФорума–2018». Также готовятся Коллегия Министерства экономического развития Амурской области с представителями Минэкономразвития Российской Федерации и вторая Амурская инновационная выставка. Сквозной темой всех мероприятий станут стимулирование привлечения инвестиций в экономику Приамурья, поддержка экспорта и развитие приграничного сотрудничества. 19 мая состоится благотворительный марафон «Крылья».
Затем эстафета будет передана китайской стороне, где с 22 по 24 мая пройдёт Международная торгово-экономическая ярмарка в Хэйхэ. Там запланированы встреча между банковскими структурами приграничных территорий России и Китая и презентация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Также в рамках выставки пройдет театрализованное выступление творческих коллективов Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия).
Для справки. Главная тема выставки приурочена к проведению Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества (2018-2019 гг.) и к 30-летию начала туристических обменов между городами Благовещенск и Хэйхэ.
Программа выставки (возможна корректировка)
|
13-15 мая (воскресенье - вторник)
|
Уточняется
|
Проведение молодежного российско-китайского слета «Мир, где нет чужих» на китайской стороне (Хэйхэ). Ответственные: минобрнауки Амурской области, ФГБОУ ВО «БГПУ», Институт Конфуция
|
15-17 мая (вторник - четверг)
|
Уточняется
|
Проведение молодежного российско-китайского слета «Мир, где нет чужих» на российской стороне (г. Благовещенск). Ответственные: минобрнауки Амурской области, ФГБОУ ВО «БГПУ», Институт Конфуция. Программа уточняется
1. Международная научно-практическая конференция «Добровольцы Амура».
2. Молодежный межнациональный фестиваль «Молодежное содружество Приамурья: диалог культур»
|
17 мая (четверг)
|
В течение дня
|
Прибытие китайских экспонентов «АмурЭкспоФорум-2018». Пункт пропуска Благовещенск
|
В течение дня
|
Прибытие российских и зарубежных гостей «АмурЭкспоФорум–2018» (официальные лица, деловые делегации). Пункт пропуска Благовещенск, аэропорт, ж/д вокзал
|
В течение дня
|
Официальные протокольные мероприятия. Деловые встречи. Посещение инвестиционных площадок (по отдельной программе)
|
16:00–17:00
|
Рабочая встреча по вопросам поддержки экспорта. Здание правительства Амурской области, зал 300 (ул. Ленина, 135). Участники: представители АО «Российский экспортный центр», банков, экспортно ориентированных предприятий Амурской области.
|
18 мая (пятница)
|
10:00-10:30
|
Церемония открытия Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум–2018». Центральная сцена ОКЦ (на улице)
|
10:30-11:30
|
Обход экспозиций внутри ОКЦ в закрытом режиме (официальные лица и делегации по приглашениям)
|
Начало работы экспозиций на открытых площадках. Концертная программа (центральная сцена ОКЦ)
|
11:30-11:45
|
Подход к прессе официальных лиц. ОКЦ, 1 этаж.
|
12:00-14:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:30
|
Форум приграничных регионов России и Китая. ОКЦ, Малый зал (синхронный перевод). Организаторы: правительство Амурской области, Народное Правительство провинции Хэйлунцзян. Участвуют представители органов государственной власти, региональных администраций, муниципалитетов, институтов развития, общественных организаций, экспертных кругов, банков, бизнеса, СМИ России и Китая, всего около 200 человек.
Часть 1. Механизмы стимулирования инвестиций в экономику Амурской области (ответственные: министерство экономического развития АО)
Выступающие: министерство экономического развития АО; АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»; ООО «Управляющая компания «Амурская»; подразделение АО «МСП Банк» в Благовещенске.
Часть 2. Аспекты приграничного сотрудничества Амурской области и провинции Хэйлунцзян (ответственные: министерство ВЭСТиП АО, органы власти Хэйхэ и провинции Хэйлунцзян)
Выступающие: представители органов власти и институтов поддержки г.Хэйхэ и провинции Хэйлунцзян.
Переход в ресторан ОКЦ, кофе-пауза.
Часть 3. В2В-встречи организаций Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Место проведения: ресторан ОКЦ. Ответственные: министерство ВЭСтиП АО, министерство экономического развития АО, министерство сельского хозяйства АО, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности АО и др.
|
Уточняется
|
Коллегия министерства экономического развития Амурской области с представителями Министерства экономического развития Российской Федерации. Ответственные: министерство экономического развития АО.
Место проведения: уточняется. Концепция проведения: уточняется
|
В течение дня
|
Вторая Амурская инновационная выставка. Ответственные: региональное отделение «Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области». Место проведения: Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского
|
10:00-18:00
|
Работа экспозиций выставки-форума «АмурЭкспоФорум–2018»
|
19 мая (суббота)
|
10:00-18:00
|
Работа экспозиций выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2018»
|
В течение дня
|
Вторая Амурская инновационная выставка. Ответственные: региональное отделение «Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области». Место проведения: Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского
|
13:00-16:00
|
Благотворительный марафон «Крылья». Сцена ОКЦ
|
14:00-15:00
|
Подведение итогов смотра-конкурса «Медаль международной выставки-форума "АмурЭкспоФорум"», награждение победителей в номинациях. Гостиница «Дружба», конференц-зал.
|
19:00
|
Приветственный ужин от организаторов для участников выставки-форума (по приглашениям). Место проведения: уточняется
|
20 мая (воскресенье)
|
10:00-16:00
|
Работа экспозиций выставки-форума «АмурЭкспоФорум–2018»
|
Вторая половина дня
|
Убытие китайских экспонентов в Хэйхэ
|
21 мая (понедельник)
|
10:00
|
Прибытие российских экспонентов в Хэйхэ. Пункт пропуска Хэйхэ
|
11:00
|
Прибытие в Хэйхэ российских официальных лиц и представителей деловых кругов. Пункт пропуска Хэйхэ
|
15:00*
|
Торжественная церемония открытия Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ, специализированное представление. Место проведения: Народный художественный театр Хэйхэ
|
18:00*
|
Ужин-прием (по отдельным спискам). Место проведения: гостиница «Международная», 3-й этаж, многофункциональный зал
|
22 мая (вторник)
|
9:00*
|
Обход выставочных площадок членами официальных делегаций. Место проведения: международный торговый центр на острове Большой Хэйхэ, пешеходная улица
|
Время уточняется
|
Театрализованное выступление творческих коллективов Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). Место проведения: уточняется
|
14:00*
|
Презентация Российско-Китайской выставки приграничных городов. Место проведения: гостиница «Инцзен»
|
23 мая (среда)
|
9:00*
|
Встреча между банковскими структурами приграничных территорий России и Китая. Место проведения: гостиница «Инцзен»
|
14:00*
|
Презентация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Место проведения: гостиница «Инцзен»
|
22-24 мая (суббота - вторник)
|
8:00-17:00*
|
Работа экспозиций «Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ». Место проведения: Международный торговый центр на острове Большой Хэйхэ
|
29 мая (вторник)
|
16:00-17:00
|
Пресс-конференция по итогам проведения «АмурЭкспоФорума–2018». Место проведения: пресс-центр правительства области.
Просмотров всего: 227
#визиты #Китай #Крылья #культура #областная власть #экономика