Жители Белогорска в падении ребенка из окна винят его отца

Как сообщалось ранее, информация о происшествии поступила на телефон «03» в три часа дня 11 апреля. Звонившая женщина сообщила, что видела, как из окна соседнего дома со второго этажа выпал ребенок. Бригада скорой помощи незамедлительно выехала на указанный адрес. Помощь малышу они оказывали в квартире свидетельницы случившегося.

«Мы с подругой устроили посиделки, – рассказала та, – решили покурить у окна. И тут я увидела, как ребенок падает».

По версии женщины, ребенка из окна вытолкнул отец. Она с подругой выбежала из дома, подняла малыша и отнесла к себе, чтобы тот не лежал на холодной земле. Остальные жители микрорайона, которые к моменту приезда скорой собрались на улице, данный факт подтверждали, в один голос утверждая, что отец ребенка – любитель выпить.

Однако версия того, что отец причастен к падению сына, подтверждения не получила. Сначала ее опроверг сам отец ребенка, которого прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали в отдел. На следующий день мужчина предстал перед мировым судьей, который назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на сутки за распитие спиртных напитков.

Журналистам он рассказал, что в этот день отмечал день рождения соседа. После этого решил лечь спать. Супруга, по его словам, ушла в гости к соседке, забрав с собой трехлетнюю дочь. «Жена у меня не пьет, не курит, вы не подумайте ничего плохого», – заверял мужчина.

На вопрос, как получилось, что малыш выпал из окна, мужчина сказал, что тот слишком смышленый, умеет открывать входные двери. «Вот и окно, очевидно, открыл, оно было закрыто точно, – пояснил отец мальчика. – Захотел пойти погулять…».

Тот факт, что мальчика никто не толкал из окна, подтвердили и в следственном комитете. После беседы с родителями и с самим четырехлетним Артемом, выяснилось, что мальчик сам выпал из окна. «Ему захотелось на улицу гулять, он оделся, а так как дверь была закрыта, решил выйти через окно, – рассказали в городском отделе опеки и попечительства. – Мальчик гиперактивный, очень смышленый, на месте не сидит, полагаем, что доставит еще немало хлопот и родителям, и его будущим учителям».

По словам специалистов, разговор с матерью у них состоялся на следующий день после случившегося. Женщина переживала, утверждала, что и раньше сына оставляла дома с отцом, но ничего не случалось. Сколько времени ее не было дома, неизвестно. По словам самой женщины, недолго.

«Эту семью нельзя назвать неблагополучной, однако ее мы поставили на учет и назначили куратора: живут они бедно, глава семейства перебивается случайными заработками, часто выпивает. Мать детей, которая, кстати, спиртными напитками не злоупотребляет, находится в декрете – у них есть еще маленькая дочь», – сообщили в отделе опеки и попечительства.

Как стало известно, в отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Пострадавший ребенок сейчас находится в травматологическом центре, его состояние врачи оценивают как стабильное. Врачи диагностировали у него травмы средней степени тяжести, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы.