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27апреля
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сегодня, 11:22 1

Жилинспекция рассказала о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями

Жилинспекция рассказала о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями
Фото: ivanteevka.tv

Амуржилинспекция провела семинар со 140 представителями муниципальных образований, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций области по изменениям и нововведениям в Жилищный кодекс РФ, вступившим в силу в 2018 году. Теперь амурчане могут заключать прямые договоры с ресурсниками.

«Это право собственников, которое закреплено вступившим в силу 59-м федеральным законом, вызвало оживлённую дискуссию, – прокомментировал событие исполняющий обязанности начальника инспекции Сергей Тюменцев. – И это ожидаемо. Ведь речь идёт о платежах за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию. Если долгов у управляйки нет, то собственники могут сами выбирать – платить по-старому управляйке либо на общем собрании принять решение о переходе на прямые договоры с ресурсниками. С другой стороны, теперь законом предусмотрена возможность по инициативе самих ресурсников переходить на прямые договоры с потребителями, если управляйка задолжала перед ресурсниками более чем за два месяца».

«Важно, что ранее порядок уведомления собственников жилья о смене способа оплаты коммунальных услуг не был регламентирован, – добавила ведущий консультант юридической службы инспекции Татьяна Борзых. – Сейчас если ресурсник захочет перейти на прямой договор с гражданами при двухмесячной задолженности управляйки, то он обязан уведомить об этом управляющую компанию, разместить объявление на информационных досках в доме, и через 30 дней прямой договор будет считаться заключённым автоматически».

На семинаре прозвучало также, что при поступлении жалоб от жителей и выявлении нарушений при переходе на прямые договоры у надзорных и правоохранительных органов имеется достаточно полномочий для восстановления законных прав граждан.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    59 минут назад

    Это же уменьшится плата за услуги,если напрямую поставщику платить.Но чтоб это организовать,старшая дома должна собрать собрание,а ей эта головная боль не нужна,так как она и так платит за услуги 50%.Где бы прочитать данные о долгах управляек,чтоб единолично заключить договор с поставщиками ,минуя собрание.

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