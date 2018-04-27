После публикации о разлившемся ручье в работе администрации Буреи нашли нарушения

Так, для ликвидации последствий разлива воды по улице Ключевской было выполнено работ на общую сумму 366 тысяч рублей. Фактически администрацией поселка оплачено 40 тысяч рублей, резерв финансовых и материальных ресурсов для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций создан в размере 50 тысяч рублей, что является недостаточным, сообщает прокуратура Амурской области.

Установлено, что в администрацию поступали обращения граждан по факту разлива воды по улице Ключевской – 31 января, 14 и 21 февраля 2018 года. Вместе с тем администрация поселка ответы на обращения граждан не дала.

Кроме того, в администрации Бурейского района выявлены нарушения «в части не своевременности направления информации в вышестоящий орган управления по подчиненности».

В связи с выявленными нарушениями прокурор Бурейского района внес представление в адрес главы администрации Буреи, а также в адрес главы администрации Бурейского района.

Кроме того, в отношении главы администрации Буреи было возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Дело направлено в мировой суд.

Устранение всех нарушений находится на контроле прокуратуры Бурейского района.