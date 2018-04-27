Вакансия мечты: авиакомпания Исландии нанимает на работу туристов

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Исландская авиакомпания WOW Air открыла две вакансии мечты для путешественников по Европе и Северной Америке летом 2018 года. Те, с кем подпишут контракт, побывают в 38 городах, куда их доставят самолеты компании.

В их обязанности входит публикация отчетов о путешествиях в видеоблогах, Instagram и прочих соцсетях. Работодатель оплачивает сотрудникам перелеты, отели и посещение достопримечательностей в городах пребывания, пишет «Российская газета».

В промежутках между путешествиями нанятым туристам предстоит жить в Рейкьявике, где находится штаб-квартира WOW Air. Компания предоставляет квартиру в центре города и автомобиль. Зарплата за три летних месяца составит 9 500 евро.

Чтобы получить работу мечты, необходимо снять короткое забавное видео о своем городе и прислать его на сайт авиакомпании. Заявки принимаются до 14 мая, соискатели должны быть готовы приступить к работе с 1 июня.