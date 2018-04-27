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сегодня, 11:07 7

Вакансия мечты: авиакомпания Исландии нанимает на работу туристов

Вакансия мечты: авиакомпания Исландии нанимает на работу туристов
Фото: runews24.ru

Исландская авиакомпания WOW Air открыла две вакансии мечты для путешественников по Европе и Северной Америке летом 2018 года. Те, с кем подпишут контракт, побывают в 38 городах, куда их доставят самолеты компании.

В их обязанности входит публикация отчетов о путешествиях в видеоблогах, Instagram и прочих соцсетях. Работодатель оплачивает сотрудникам перелеты, отели и посещение достопримечательностей в городах пребывания, пишет «Российская газета».

В промежутках между путешествиями нанятым туристам предстоит жить в Рейкьявике, где находится штаб-квартира WOW Air. Компания предоставляет квартиру в центре города и автомобиль. Зарплата за три летних месяца составит 9 500 евро.

Чтобы получить работу мечты, необходимо снять короткое забавное видео о своем городе и прислать его на сайт авиакомпании. Заявки принимаются до 14 мая, соискатели должны быть готовы приступить к работе с 1 июня.

Просмотров всего: 1254

#интернет #работа #туризм

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Комментарии
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  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Точно - работа мечты...

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    Чего бы забавного про Благовещенск снять?...

  • косыночка

    косыночка
    1 час назад

    А что за родину за сталина хочет летом подработать?

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Вот это работа---класс!!!Выберут как всегда,как говорят по блату... остальным достанется мечта.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    54 минуты назад

    За Родину,за Сталина

    Чего бы забавного про Благовещенск снять?...



    руины от пожарищ.

  • Touareg

    Touareg
    23 минуты назад

    И в чём тут мечта? Мотыляться по городу, снимать репортажи и делать отчёты - это обычная работа репортёра. А 3000 евро - это обычная зарплата в Исландии и она меньше, чем средняя.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    9 минут назад

    косыночка

    А что за родину за сталина хочет летом подработать?



    Ага, заодно от жены и от детей отдохнуть

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