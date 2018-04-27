Центробанк будет сам проводить санацию АТБ

Фото: creditzzz.ru

АТБ ведет пенсионные счета и обслуживает компании с госучастием, кредитует региональных заемщиков в сфере производства и передачи теплоэнергии, лесной промышленности, выполнения рейсов на самолетах в районах Крайнего Севера. Нарушение непрерывности деятельности АТБ имело бы крайне негативные последствия для финансовой системы регионов, ответил представитель ЦБ в ответ на вопросы «Ведомостей» о причинах санации банка.

Пока Центральный банк будет заниматься санацией АТБ самостоятельно. Это связано с тем, что регулятору не удалось найти инвестора для оздоровления кредитного учреждения.

По информации регулятора, капитал банка снизился на 30 % при нарушении установленных регулятором нормативов. В частности, как отмечает ЦБ, АТБ продавал в своих помещениях бумаги ООО «ФТК» и не отражал операции в отчетности. В итоге общий объем задолженности по векселям ФТК составил 4,3 миллиарда рублей.

Окончательно оценив объем нехватки капитала, ЦБ намерен выделить АТБ средства из фонда консолидации банковского сектора. «Мы рассчитываем, что основной этап, связанный с докапитализацией банка, будет завершен до конца 2018 года»,— сообщает ЦБ.

25 апреля Тверской районный суд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка Андрея Вдовина. В отношении его заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Вдовина обвиняют в хищении примерно 13 миллионов долларов. По данным следствия, Вдовин в прошлом году покинул Россию и с тех пор в страну не возвращался.

Азиатско-Тихоокеанский банк занимает 60-е место по величине активов среди российских банков. Он является крупнейшим частным банком на Дальнем Востоке и в Сибири.