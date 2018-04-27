Тепло, осадков нет: прогноз погоды в Амурской области на 27 апреля

Фото: fotostrana.ru

27 апреля в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Скорость южного, юго-западного ветра небольшая – до 5 метров в секунду, местами с усилением до 12 метров. Воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами по северу будет около +10.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Дует южный ветер, его скорость составляет 5-10 метров в секунду. Уличные термометры в течение дня покажут +16...+18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова