При реконструкции аэропорта Экимчана недрам причинен ущерб на 8,9 миллиона рублей

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Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура и минприроды Приамурья нашли серьезные нарушения в Селемджинском районе. Речь о работах по реконструкции аэропорта Экимчана.

Установлено, что реконструкцию осуществляло ООО «Строительно-дорожные машины». При проведении работ предприятие использовало песчано-гравийную смесь, и ее добыча велась в отсутствие лицензии на право пользования недрами – в нарушение требований закона «О недрах». Размер причиненного ущерба составил 8 970 526,5 рубля.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Строительно-дорожные машины» ущерба, причиненного недрам. Селемджинским районным судом требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу пока не вступило, сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.