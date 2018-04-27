Ульяновский автозавод представил авто «Патриот» для болельщиков: обзор прессы

Фото: rg.ru

ГИБДД проверит камеры видеофиксации; у АТБ возникли проблемы; Россия тонет в мусоре; в итальянском городе наложили вето на ночные клубы, рестораны с фастфудом и секс-шопы. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» меня заинтересовал материал, рассказывающий о том, что Ульяновский автозавод представил специальную версию автомобиля «Патриот» для футбольных болельщиков. Цена новинки – 995 тысяч рублей.Думая, что я сейчас прочту о техническом прорыве, о моторе, отличающемся от всех мировых стандартов и превосходящем их по использованию еще никому не ведомых технологий, с глубоким разочарованием узнал, что от обычного внедорожника новинка отличается темно-синим цветом, кожаным интерьером и специальным шильдиком. Вот, собственно, и всё. На мой взгляд, этого недостаточно, чтобы называться «Патриотом». Вот если бы еще была наклейка с фотографией президента. Впрочем, поехали дальше.

Также в номере

Еще в газете пишут о том, что в ГИБДД и в судах безоговорочно верят показаниям камер видеофиксации нарушений в то время, как они, бывает, ошибаются. Но оспорить эти ошибки практически невозможно. В статье говорится, что госавтоинспекция собирается провести проверку фиксирующей техники. Как бы после этого не стало больше зафиксированных нарушений.

Но бог с ними, с камерами, еще в газете рассказывают о том, что в итальянском городе Пистое запретили ночные клубы, рестораны с фастфудом и секс-шопы. Власти сочли, что они отрицательно сказываются на «историческом контексте города». Ну ладно, ночные клубы. Ну ладно, шаверма и кебабы. Но всё остальное…

Напишут же такое

А тут и «Амурская правда» подоспела. В ней вы прочтете о том, что «Амурским артистам и библиотекарям увеличат выплаты». Сейчас молодым специалистам и тем, кто уходит на пенсию, выплачивают единовременно примерно 3 тысячи рублей, и депутаты решили, что такая сумма унизительна. И предложили заменить ее пятью окладами заработной платы. Для чего из бюджета потребуется выделить 356 тысяч рублей.

После чего я подумал о том, сколько же у нас в области культработников. Ну, примерно… И произвел нехитрые арифметические действия, что заставило меня взгрустнуть.

Также в номере

Прямо скажу, практически все материалы «Амурской правды» сегодня не внушают оптимизма: здесь подробности трагедии на улице Новой – напомню, пожар снес с лица города три дома. Здесь о том, что прокуратура и МЧС нашли нарушения пожарной безопасности в «Островах» и в кинотеатре «Харбин». Здесь о том, что «Аэрофлот» не хочет возвращаться в Благовещенск. Здесь о том, что вот-вот начнут отключать горячую воду. Здесь о том, что у Азиатско-Тихоокеанского банка начались проблемы. Я уж молчу о переносе чартера на Хайнань с 4 мая на 1 июня. А уж если скажу, что на территории Приамурья установлен режим ЧС.

Но есть и светлые моменты – поздравления руководства области с Днем весны и труда.

На посошок

Вот задумался, что важнее в «Комсомольской правде», о чем рассказать (точнее, пересказать) вам в первую очередь? О том, что Боярский пил, как тысяча чертей? Или о том, что наша огромная страна погрязла в мусоре? Этой проблеме, кстати, посвящен целый разворот – пишут, что свалки стали огромной кормушкой для птиц и крыс и рассадником биологической заразы (попутно узнаете, что один россиянин производит в год в среднем полтонны мусора). Суть публикации такова: нет хозяина, потому мы и погрязли в мусоре. Так что, ничего нового, поэтому я лучше отмечу материал о том, что Боярский пил, как тысяча чертей.