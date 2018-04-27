При пожаре в Благовещенском районе пострадал человек

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В ночь на 27 апреля в Благовещенском районе был пожар на частном подворье. В результате происшествия есть один пострадавший. Причину возгорания предстоит установить.

Пожар произошел в селе Передовое: на частном подворье загорелись жилой дом и гараж. Через девять минут на место происшествия прибыли силы пожарного поста села Грибское. К ним на помощь были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 41 села Усть-Ивановка, а также пожарно-спасательной части № 1 Благовещенска. В тушении было задействовано 12 человек и 4 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в течение 16 минут.

Позднее сообщение о пожаре не оставило строениям шансов – дом и гараж оказались уничтожены. Хозяин дома, мужчина 1972 года рождения, с ожогами рук доставлен в Амурскую областную клиническую больницу. Рядом стоящий жилой дом от распространения огня пожарные отстояли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.