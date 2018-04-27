Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:39 1

При пожаре в Благовещенском районе пострадал человек

При пожаре в Благовещенском районе пострадал человек
Фото: bryansku.ru

В ночь на 27 апреля в Благовещенском районе был пожар на частном подворье. В результате происшествия есть один пострадавший. Причину возгорания предстоит установить.

Пожар произошел в селе Передовое: на частном подворье загорелись жилой дом и гараж. Через девять минут на место происшествия прибыли силы пожарного поста села Грибское. К ним на помощь были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 41 села Усть-Ивановка, а также пожарно-спасательной части № 1 Благовещенска. В тушении было задействовано 12 человек и 4 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать в течение 16 минут.

Позднее сообщение о пожаре не оставило строениям шансов – дом и гараж оказались уничтожены. Хозяин дома, мужчина 1972 года рождения, с ожогами рук доставлен в Амурскую областную клиническую больницу. Рядом стоящий жилой дом от распространения огня пожарные отстояли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 558

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 1

Очевидцы: в Благовещенске рухнула автобусная остановка
Происшествия 15

На территории всей Амурской области объявлен режим ЧС
Происшествия 1

Дети вернулись в санаторий «Василёк», откуда их эвакуировали из-за пожара
Происшествия 17

В советской России приказывали убивать на месте поджигателей леса
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    55 минут назад

    сами поджигают и сами же страдают

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь