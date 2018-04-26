Мусор у жилого дома в Благовещенске убрала новая управляйка

Накопившийся бытовой мусор возле благовещенского дома по адресу: улица Ленина, 179, оставшийся в наследство от старой управляйки, убрала новая компания, которая по договору начнет обслуживать дом только с 1 мая.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жильцы дома № 179 по улице Ленина оказались в сложной ситуации: они решили сменить старую управляющую компанию ООО «Прогресс», работа которой их не устраивала, на новую. По договору ООО «Стройотдел» приступает к своим обязанностям с 1 мая, а до тех пор обслуживанием дома должна заниматься старая управляющая компания. Но «Прогресс» этого не делает, в частности, не вывозит мусор, из-за чего у контейнеров образовалась свалка.

Жители дома обратились в редакцию ИА «Амур.инфо» и рассказали о своей проблеме. В четверг, 26 апреля, на помощь жильцам пришла новая УК – «Стройотдел», которая собрала накопившийся мусор и планирует в ближайшее время его вывезти.

«Оставили пустые контейнеры, чтобы люди могли туда складировать текущий мусор, – рассказала директор "Стройотдела" Ксения Сидоренко. – Весь мусор, что валялся возле реки, собран в мешки, и 27 апреля, ориентировочно после обеда, приедет грузовик и вывезет их. Мы договорились с мусорной компанией».