На территории всей Амурской области объявлен режим ЧС

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В четверг, 26 апреля, с 19 часов на территории всей Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято на заседании КЧС в связи со сложившейся пожарной обстановкой.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории области не ожидается обильных осадков, прогнозируется ветреная погода, в порывах до 22 метров в секунду. В Приамурье весь месяц стоит засушливая и ветреная погода, из-за этого усложнилась лесопожарная обстановка.

В борьбе с лесными пожарами задействовано более 1 200 человек. Дополнительно в Приамурье направлены 130 пожарных «Центральной базы авиационной охраны лесов». 26 апреля в Амурскую область прибыл еще один самолет Бе-200 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра и сразу отправился на тушение пала в районе Моховой Пади. Всего в тушении природных пожаров в Амурской области задействовано 217 единиц техники, пять воздушных судов МЧС России.

«Впереди длинные майские выходные. Учитывая метеоусловия, есть большой риск возникновения новых очагов пожаров. Принимая во внимание все обстоятельства, на территории Амурской области необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации», – подчеркнул губернатор, обращаясь к участникам КЧС.

По статистике, 90 % пожаров происходят по вине людей. С введения особого противопожарного режима на территории области составлено более 2 100 административных протоколов на поджигателей, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Обращаюсь ко всем жителям и гостям нашей области. В Приамурье крайне сложная ситуация с пожарами. Горят мари, сухостой, леса. Региональное правительство, МЧС, военные прилагают максимальные усилия, чтобы справиться с бедой. Но, выходя на огневую передовую, мы не уверены в том, что искра не вспыхнет у нас за спиной. У всех пожаров есть «имя и фамилия», потому что они все – дело рук человека. Я призываю всех остановиться и подумать. Неужели спичка важнее природы? Неужели пикник в лесу именно сейчас превыше всего? Неужели костер стоит сгоревших домов и чёрной от сажи округи. Не становитесь соучастниками. Не играйте с огнем. Огонь не шутит», – обратился губернатор к жителям Амурской области.