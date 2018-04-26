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26апреля
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С 26 апреля в Приамурье открыта навигация на основных реках

С 26 апреля в Приамурье открыта навигация на основных реках

В четверг, 26 апреля, на основных реках Амурской области открылась навигация для маломерных судов. Суда могут ходить по рекам Амур, Зея и Селемджа и их притокам. Чуть раньше навигация началась на реке Бурея и ее притоках.

На Бурейском водохранилище движение для маломерных судов будет разрешено с 17 мая, а на Зейском водохранилище – с 20 мая. С начала навигации инспекторы ГИМС ежедневно будут осуществлять патрулирование на водных объектах области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

На следующей неделе, 3 мая, состоится координационный совет по пункту пропуска Благовещенск. На нем обсудят вопрос об открытии движения судов по реке Амур для осуществления грузопассажирских перевозок между пунктами пропуска Благовещенск и Хэйхэ, сообщает пресс-служба областного министерства внешеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

В пассажирском порту «АмурАССО» сообщают, что цена билета в обе стороны останется на уровне прошлого года и составит 1 650 рублей. Ежедневно на международной линии будут курсировать три пассажирских теплохода.

В прошлом году открытие летней навигации состоялось примерно в это же время. Теплоходы сменили суда на воздушной подушке в первых числах мая.

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#Китай #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    4 минуты назад

    Молодцы!Почему в пассажирском порту «АмурАССО» цена билета остаётся на уровне прошлого года,а цены на ЖКХ,проезд в автобусе,и т.д. повышают,ведь можно не повышать.

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