Дети вернулись в санаторий «Василёк», откуда их эвакуировали из-за пожара

В четверг, 26 апреля, около ста детей в возрасте от 4 до 16 лет вернулись в санаторий «Василек». Вечером 25 апреля из-за приближавшегося природного пожара их, а также персонал и несколько беременных женщин эвакуировали в Благовещенск.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в районе Белогорья случился пожар. В общей сложности огонь поразил 10 гектаров земли. Тушением занимались 38 человек и 30 единиц техники. Властям пришлось срочно эвакуировать людей из санатория «Василек», который оказался в опасной близости от пожара.

Детей разместили в областной больнице, эвакуированных беременных женщин – в перинатальном центре. Санаторий от пожара не пострадал.

Некоторых детей родственники на ночь забрали домой. В четверг они снова привезли их в санаторий.

«Наверное, часов в семь, когда задымление пошло, тогда и позвонили, – вспоминает бабушка одной из воспитанниц Нина Богданова. После Кемерова все теперь боятся. Никакой паники не было. Все были уверены, что всё будет хорошо».

Руководство учреждения не считают эвакуацию чрезвычайной ситуацией. Лишь мерой безопасности. На территории санатория и рядом за его пределами огня не было.

«В части безопасности было решено эвакуировать детей. Дети вернулись в санаторий. приступаем к штатному режиму работы. Всё хорошо. У нас вообще сейчас же идет пожароопасный период. Поэтому сотрудники знают свои обязанности. У нас постоянный обход территории. Есть пожарное звено», – рассказала заместитель главного врача санатория Елена Боровкова.