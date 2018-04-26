В советской России приказывали убивать на месте поджигателей леса

В 20-е годы ХХ века вопрос с поджигателями лесов решался более чем кардинально. Людей, застигнутых на месте при поджоге леса, приказывали убивать на месте. Соответствующий приказ был официально опубликован летом 1920 года.

Приказ № 120 был опубликован в бюллетене Алтайского губпродкома за 30 июня 1920 года. Называется он «О поджогах леса» и распространялся не только на правоохранителей и официальных лиц, но и на обычных жителей.

«Губревком приказывает всем волостным и сельским исполкомам, милиции и всему населению: 1. застигнутых на месте преступления поджигателей леса убивать на месте. 2. Всех, кто подстрекает к поджогам или ведет агитацию против тушения лесного пожара, арестовывать и под сильным конвоем или связанного отправлять в Барнаул в Губчека», – говорится в приказе.

В подшивке местной газеты за 1920 год, сохранившейся в Амурском областном архиве, подобных напечатанных приказов не было. Столь радикальные методы борьбы уже давно в прошлом. На сегодняшний день с поджигателями пытаются бороться штрафными санкциями. Но многие считают, что этих мер недостаточно и меры нужно ужесточать.

Согласно части 2 статьи 20.4 КоАП нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа в размере:

– на физлиц 2 000-4 000 рублей;

– на должностных лиц 15 000–30 000 рублей;

­– на юридических лиц 200 000–400 000 рублей.

На всей в Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера, в Благовещенске и Архаринском районе действует режим ЧС. ГУ МЧС России по Амурской области и его структурные подразделения переведены в режим функционирования «чрезвычайная ситуация».

Почти по всей области установлен четвертый, самый высокий класс пожарной опасности.

За прошедшие сутки на территории городского округа Благовещенска возник один природный пожар районе турбазы «Снежинка». Площадь, пройденная огнем, пока уточняется. Пожар локализован. На его тушении работало 77 человек, 13 единиц техники, был задействован самолет-амфибия Бе-200.

На территории города зарегистрировано 2 пала сухой растительности. Один из них уже потушен –в районе Моховой Пади. Здесь пал был зарегистрирован в 9:50, в 10:50 он был уже потушен. В 15:36 возник пал сухой растительности в районе села Белогорья, в месте где находится купель. На тушении задействованы 22 человека и 4 единицы техники.

В случае обнаружения пала сухой травы необходимо обратиться в единую службу спасения по телефонам: 101 или 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС города Благовещенска: 518-112.