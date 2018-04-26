Жительнице Тынды срочно нужны средства на лечение от рака желудка

Амурчанке Светлане Голубь необходимы средства для речения от рака. Изначально российские врачи поставили диагноз – рак молочных желез. Однако он оказался неверным. В декабре 2017 года в корейской клинике установили, что у женщины рак желудка.

Жительница Тынды Светлана Голубь сейчас каждые три недели ездит в госпиталь Гиль при университете Гачхон в Южной Корее, где проходит лечение. Один сеанс химиотерапии стоит две тысячи долларов.

Общий счет, выставленной корейской клиникой, составляет 30 тысяч долларов. На ближайшую поездку, которая должна состояться 29 апреля, Светлана нужно порядка шести тысяч долларов. К сожалению, ее семья уже потратила все имеющиеся средства, и для продолжения лечения женщине необходима финансовая поддержка.

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