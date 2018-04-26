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26апреля
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сегодня, 17:12 2

В Белогорье возник новый природный пожар: в поджоге подозревают мотоциклиста

В Белогорье возник новый природный пожар: в поджоге подозревают мотоциклиста
Фото: volgospas.ru

26 апреля пожарным пришлось бороться с природным пожаром в селе Белогорье. Накануне эта территория уже горела, и вот сегодня произошло новое возгорание. Предварительная причина – поджог.

По словам очевидцев, в районе возгорания был замечен мотоциклист, который специально поджигал сухую растительность, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ. Силами отдела надзорной деятельности и ГУ МЧС России по Амурской области, полицией ведутся оперативно-розыскные мероприятия и поиск злоумышленника.

Как сообщало Амур.инфо, 25 апреля в Благовещенске и Благовещенском районе было сразу несколько серьезных пожаров. В областном центре пожар охватил деревянные дома на улице Новой. Возгорание также было зафиксировано на территории полигона ДВОКУ в Благовещенском районе. В этот же день из-за пожара в районе Белогорья пришлось срочно эвакуировать детей из санатория «Василек».

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    сжечь гада

  • Инагуратор

    Инагуратор
    2 часа назад



    В Белогорье возник новый природный пожар: в поджоге подозревают мотоциклиста



    скандалы, интриги, расследования

    *попкорн уже кончается

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