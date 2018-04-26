В Белогорье возник новый природный пожар: в поджоге подозревают мотоциклиста

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По словам очевидцев, в районе возгорания был замечен мотоциклист, который специально поджигал сухую растительность, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ. Силами отдела надзорной деятельности и ГУ МЧС России по Амурской области, полицией ведутся оперативно-розыскные мероприятия и поиск злоумышленника.

Как сообщало Амур.инфо, 25 апреля в Благовещенске и Благовещенском районе было сразу несколько серьезных пожаров. В областном центре пожар охватил деревянные дома на улице Новой. Возгорание также было зафиксировано на территории полигона ДВОКУ в Благовещенском районе. В этот же день из-за пожара в районе Белогорья пришлось срочно эвакуировать детей из санатория «Василек».