Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:08 0

В Тынде нашли раненого ястреба

В Тынде нашли раненого ястреба

В Тынде на развалинах старой музыкальной школы люди заметили ястреба. Хищник ранен: у него повреждено крыло. Люди, нашедшие дикую птицу, везут ее в Благовещенск, в надежде, что специалист-охотовед сможет выходить ястреба и вернуть его в природу.

По словам тындинцев, сумевших поймать раненого ястреба, хищные птицы – нередкие гости в северной столице Приамурья. По-видимому, они залетают в город, чтобы поохотиться на голубей.

«Действительно, ястреб очень любит голубиное мясо. Если у найденной в Тынде птицы легкое ранение, то теоретически возможно, что этот ястреб когда-нибудь вернется в дикую природу», – отмечает орнитолог, бывший сотрудник Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области Василий Дугинцов.

Василий Антонович уверен: в Амурской области необходимо организовать станцию реабилитации диких животных. Время от времени люди находят раненых диких птиц и зверей, которые погибнут без правильного ухода. А при грамотной реабилитации они смогут вернуться в дикую природу.

Просмотров всего: 288

#природа #Тында

распечатать


Происшествия

В советской России приказывали убивать на месте поджигателей леса
Происшествия 1

В Тынде подросток проверил на прочность местный памятник (видео)
Происшествия 6

«Гринпис России»: в Амурской области развивается пожарная катастрофа
Общество 1

В Благовещенске и Свободном превышено содержание сажи в воздухе
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь