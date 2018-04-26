В Тынде нашли раненого ястреба

В Тынде на развалинах старой музыкальной школы люди заметили ястреба. Хищник ранен: у него повреждено крыло. Люди, нашедшие дикую птицу, везут ее в Благовещенск, в надежде, что специалист-охотовед сможет выходить ястреба и вернуть его в природу.

По словам тындинцев, сумевших поймать раненого ястреба, хищные птицы – нередкие гости в северной столице Приамурья. По-видимому, они залетают в город, чтобы поохотиться на голубей.

«Действительно, ястреб очень любит голубиное мясо. Если у найденной в Тынде птицы легкое ранение, то теоретически возможно, что этот ястреб когда-нибудь вернется в дикую природу», – отмечает орнитолог, бывший сотрудник Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области Василий Дугинцов.

Василий Антонович уверен: в Амурской области необходимо организовать станцию реабилитации диких животных. Время от времени люди находят раненых диких птиц и зверей, которые погибнут без правильного ухода. А при грамотной реабилитации они смогут вернуться в дикую природу.