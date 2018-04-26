Прокуратура: власти на местах не принимают меры по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах

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В Амурской области прокуратура принимает меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах. Исполнение законодательства о пожарной безопасности в лесах – на особом контроле ведомства из-за обострения ситуации с пожарами.

По информации прокуратуры Амурской области, количество природных пожаров в регионе увеличивается. В настоящее время на территории Приамурья зарегистрировано 255 природных пожаров, общая площадь которых превысила 360 тысяч гектаров. Наибольшее число лесных пожаров зарегистрировано на территории Магдагачинского (32), Шимановского (30), Зейского (27) и Архаринского (23) районов.

Учитывая сложную пожароопасную обстановку, прокуратурой области приняты дополнительные организационные и практические меры, направленные на повышение эффективности надзорной деятельности.

Так, 3 апреля проведено совместное межведомственное селекторное совещание при прокуроре Амурской области и Амурском бассейновом природоохранном прокуроре – по вопросам обеспечения пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах региона.

«По результатам проверок, проведенных органами прокуратуры области по фактам пожаров, в деятельности учреждений лесного хозяйства, осуществляющих полномочия по обнаружению и тушению пожаров, органов местного самоуправления выявлены факты низкой эффективности применения имеющихся сил и средств для тушения пожаров, ненадлежащей организации работы по своевременному увеличению группировки данных сил и несвоевременного реагирования на возникающие пожары. Вследствие чего, площади природных пожаров значительно увеличились», – отмечают в ведомстве.

К примеру, прокурором Магдагачинского района 4 апреля руководителям Магдагачинского авиаотделения ГАУ «Амурская авиабаза» и ГАУ АО «Магдагачинский лесхоз» были внесены представления об устранении выявленных нарушений закона – по фактам несвоевременного выявления природных пожаров, недостаточного привлечения сил, средств, неправильной тактики тушения пожаров и длительного тушения природных пожаров на территории района.

Аналогичные нарушения установлены Свободненским городским прокурором, прокурором Зейского, Благовещенского районов. В связи с этим 4-5 апреля руководителям Свободненского авиаотделения ГАУ «Амурская авиабаза», ГАУ АО «Свободненский лесхоз», Зейского авиаотделения ГАУ «Амурская авиабаза», ГАУ АО «Зейский лесхоз», ГАУ АО «Благовещенский лесхоз» внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

Прокурором Шимановского района выявлены факты бездействия должностных лиц органов лесного хозяйства. Это выразилось в неисполнении обязанностей по недопущению бесконтрольного проведения профилактических отжигов, повлекших возникновение восьми природных пожаров на территории Шимановского района – на площади более 7 тысяч гектаров. По материалам проверки и.о. прокурора Шимановского района возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Также и.о. прокурора района 4 апреля внес начальнику ГАУ АО «Шимановский лесхоз» представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 6 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

«Непринятие мер министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности области к надлежащей координации и контролю за деятельностью подведомственных учреждений в части своевременного увеличения группировки сил по тушению природных пожаров на территориях Зейского, Магдагачинского, Шимановского, Свободненского районов, явилось основанием для внесения 5 апреля прокурором Амурской области представления заместителю председателя правительства Амурской области, которое рассмотрено и удовлетворено», – сообщает ведомство.

Как отмечается, в результате принятых мер группировка сил, привлеченных к тушению пожаров, была увеличена.

Анализ результатов надзорной деятельности свидетельствует, что по-прежнему органами местного самоуправления не принимаются должные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории населенных пунктов, их защите от природных пожаров, сообщает ведомство. Прокурорами выявлены факты ненадлежащего проведения с населением работы по противопожарной пропаганде, наличия на территориях муниципальных образований свалок отходов, которые могут повлечь возникновение пожаров. По результатам выявленных нарушений закона прокурорами внесены представления, возбуждено 30 дел об административных правонарушениях, они находятся на рассмотрении.

«В связи со сложной пожароопасной обстановкой, ростом количества и площадей природных пожаров, выявлением органами прокуратуры области нарушений законов в действиях органов лесного хозяйства по вопросу ненадлежащей организации выявления и тушения природных пожаров, ненадлежащей реализации органами полиции и пожарной безопасности полномочий по выявлению лиц, нарушающих правила пожарной безопасности в лесах, неэффективной работы органов местного самоуправления 5, 13 и 20 апреля направлены информации губернатору Амурской области и главному федеральному инспектору по Амурской области», – сообщает ведомство.

Органами прокуратуры Амурской области с начала 2018 года в ходе подготовки и прохождения пожароопасного периода было выявлено свыше 700 нарушений закона в деятельности органов местного самоуправления, лесного хозяйства и леспользователей. В целях их устранения принято более 350 актов прокурорского реагирования.

В настоящее время прокуратурой области осуществляется ежедневный мониторинг складывающейся пожароопасной ситуации. Остаются на постоянном контроле вопросы своевременного выявления природных пожаров, достаточности привлечения сил и средств к их тушению. Оперативно осуществляется координация деятельности уполномоченных органов, продолжаются проверки исполнения законодательства, дается уголовно-правовая оценка действиям виновных лиц.