Совладельца АТБ обвиняют в хищении 13 миллионов долларов

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АТБ передадут Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольному регулятору. Функции временной администрации возложены на управляющую компанию ФКБС, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, говорится в сообщении ЦБ.

Проблемы АТБ тянутся с конца 2016 года, когда ЦБ отозвал лицензию у дочернего «М2М прайвет банка» – АТБ выдал тому кредит и должен был создать по нему 100%-ный резерв. Однако ЦБ предоставил АТБ рассрочку на год, она истекала к началу 2018 года.

В начале года АТБ просил продлить отсрочку, и в середине марта регулятор согласился, но срок дал очень короткий — до начала апреля. Однако к середине марта сотрудники ЦБ уже подготовили документ, где перечислили основания, почему АТБ должен быть санирован. Создание резерва требовало от банка пополнение капитала, и регулятор на этом также настаивал. Кроме того, в банке весной завершалась проверка ЦБ, и дополнительные резервы, помимо М2М, привели бы к нарушению нормативов, говорили собеседники «Ведомостей». Банку оставалось досоздать минимум 1,56 миллиарда рубля по М2М, тогда норматив Н1.2 падал с 7,8 % до 6,5 %, считал ведущий методолог «Эксперта РА» Юрий Беликов. «В таком сценарии без дополнительных вливаний в капитал или сворачивания доходных активов банк будет критически чувствителен к любому стрессу», – указывал он.

Еще одно требование, на котором также настаивал ЦБ, – смена акционеров, крупнейшим из которых был Андрей Вдовин, бывший совладелец «Азбуки вкуса». Предписание снизить долю не более чем до 10 % ЦБ направил банку и акционерам также после отзыва лицензии у М2М. В декабре 2017 года банк его выполнил, но формально.

В среду, 25 апреля, Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Вдовина. В отношении его заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Вдовина обвиняют в хищении примерно 13 миллионов долларов. По данным следствия, Вдовин в прошлом году покинул Россию и с тех пор в страну не возвращался. По словам представителя банкира, адвоката Станислава Акимова, претензии к Вдовину возникли из-за судебных разбирательств компаний V.M.H.Y. Holdings Ltd и Ashaya Investments Ltd, которые заключили договор займа. Спор связан исключительно с предпринимательской деятельностью двух юридических лиц и не имеет никакого отношения к Вдовину, заверил адвокат: «Идут гражданские процессы в судах Кипра, Латвии и России».

АТБ также приостановил прием вкладов населения, о чем корреспонденту «Ведомостей» сообщили в колл-центре банка. Там объяснили это обновлением программного обеспечения.