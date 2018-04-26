В Амурской области пройдет отбор игроков для «Школы баскетбола»

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В рамках реализации социального проекта «Школа баскетбола» в Благовещенске 19 и 20 мая состоится отбор игроков, представляющих Амурскую область и Дальневосточный федеральный округ. Его проведут на базе политехнического колледжа, в котором профессиональная баскетбольная ассоциация NBA и нефтехимическая группа «СИБУР» в 2017 году открыли современный баскетбольный зал в соответствии с мировыми стандартами.

Региональный отборочный этап для юношей 11-14 лет будет реализован по новой программе, разработанной РФБ для тестирования навыков баскетболистов различных возрастов. Это позволит привлечь к проекту значительное количество баскетбольных специалистов и даст возможность как игрокам, так и их тренерам, систематически повышать свое мастерство благодаря комплексу мероприятий «Школы баскетбола».

По результатам проведения просмотров в каждом городе будут отобраны по три баскетболиста в каждой возрастной категории вместе с личными тренерами, которые получат путевки в летний лагерь #SIBURCAMP в Анапе. Кроме того, самые талантливые игроки попадут в базу данных РФБ и станут членами «Золотого резерва» с возможностью в будущем оказаться в списке кандидатов в юниорскую сборную команду России.

В 2017 году в региональных этапах проекта приняли участие 1 050 спортсменов в возрасте 12-16 лет, методические семинары посетили 330 тренеров. Как и в двух предыдущих сезонах проекта, отбор в регионах будет проходить при непосредственном участии тренеров БК «Зенит» – Младена Манойловича и Олега Акципетрова.

Важным нововведением является добавление в программу образовательного блока для детских тренеров и учителей физкультуры. Трехдневная аттестация под управлением ведущих тренеров сборных команд России по баскетболу состоится осенью во всех городах реализации проекта. По итогам участники получат сертификаты о повышении квалификации от РФБ.

Реализацией социального проекта «Школа баскетбола» занимается «СИБУР» совместно с Российской Федерацией Баскетбола и Баскетбольным клубом «Зенит». География программы охватывает восемь городов, в которых «СИБУР» совместно с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) реконструировал баскетбольные площадки – Воронеж, Тольятти, Томск, Нижневартовск, Пермь, Тобольск, Дзержинск и Благовещенск.

Запись на отборочный этап будет осуществляться до 6 мая. Тел.: 8-914-397-17-70.