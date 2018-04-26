В благовещенском дворе автомобилисты делят места под окнами

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Горожанка рассказала, что во дворе ее многоэтажного дома остро стоит проблема парковки. Некоторые жители дома установили блокираторы. Во дворе часто приходится встречать автохамов. Не исключено, что эти события связаны между собой.

Дом № 10/6 по Игнатьевскому шоссе находится в новом микрорайоне «Питер». Это 14-этажный дом, в котором около 400 квартир. Почти в каждой семье есть автомобиль, а то и не один. При этом дворовая территория небольшая.

«В начале 2016 года несколько жильцов установили блокираторы. Сделали это, как я считаю, незаконно, так как общее собрание жильцов не проводили. А дворовая территория у нас является общей собственностью всех жильцов. Таким образом, владельцы блокираторов присвоили себе часть общего имущества», – рассказывает жительница дома.

Женщина пыталась бороться с незаконной установкой ограждений. «Обращалась в прокуратуру, полицию. Мне объяснили, закона такого у нас нет, и максимум, что может грозить человеку, если докажут, что это именно он установил блокиратор, – штраф в 200 рублей», – говорит горожанка. Похоже, пока в столице Амурской области действительно не получается влиять на дворовых оккупантов законными способами – администрация города признает, что захват территорий является незаконным, но полиция не может наказать захватчиков.

Неподалеку от этого дома находится гаражный массив. Но покупка гаража не всем по карману. Поэтому многие стараются оставить машину на ночь под окнами. Из-за того, что мест не хватает, во дворе случается автохамство. Один из примеров – фото, сделанное в четверг, 26 апреля, около полудня. Легковой автомобиль припаркован прямо на тротуаре. При этом бордюрный камень довольно высокий, и не вполне понятно, как водитель авто сумел заехать на бордюр, не повредив машину.

По мнению Ильи Варламова, недавно посетившего Благовещенск, бороться с теми, кто ставит блокираторы парковки, необходимо. Блогер привел пример жителя города Балашиха. Мужчине потребовалось три месяца на то, чтобы доказать городским властям незаконность установки ограждений. В итоге искусственные препятствия убрали. «Для победы нужны всего две вещи: активная гражданская позиция и настойчивость. Не стесняйтесь жаловаться на тех, кто захватывает ваш двор!» – посоветовал Илья Варламов.