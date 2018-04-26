В Благовещенске грузовик с отходами терял свой груз по дороге (видео)

Жители Благовещенска стали очевидцами «неопрятной» поездки грузового автомобиля. Машина, перевозившая отходы, теряла свой груз по дороге, что смутило остальных участников движения.

По словам очевидицы, грузовик ехал из города по улице Калинина. Мусор из кузова стал высыпаться на круговом перекрестке, во время поворота.

«У него не было тента, он был доверху набит пакетами с бытовыми отходами. Было видно, что пакеты падали на каждой кочке. Как раз на повороте вывалились несколько пакетов. Так как это происходило на скорости, они тут же рвались, естественно, и весь мусор – например, пакеты из-под молока – падал на дорогу, и это все разносили машины», – рассказала горожанка ИА «Амур.инфо».

Участники движения старались держаться от проблемного грузовика подальше.