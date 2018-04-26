Благовещенские парки подготовили развлекательную программу к 1 мая

В День весны и труда открывается очередной сезон в Городском и Первомайском парках Благовещенска. В течение дня запланированы различные музыкальные и развлекательные программы для детей и взрослых. Начало в 12:00.

В Первомайском парке с 12:00 до 13:00 свою программу представит шоу-театр «Котовасия», коллектив подготовит игры, фокусы, выступления цирковых артистов и дрессированных животных. С 13:00 до 14:00 посетителей ждет музыкальная игровая программа с конкурсами и дискотекой для детей; с 14:00 до 15:00 будет праздничная программа с выступлением солистов и танцоров; с 15:00 до 16:00 – игровая программа с концертом творческих коллективов города; с 16:00 до 17:00 – концертная программа со сказочными героями.

Городской парк культуры и отдыха с 12:00 до 13:00 приглашает на концертную программу от хореографической группы «Семицветик» и солистов города с играми, угощением сладостями, ростовыми куклами и сказочными героями. С 13:00 до 14:00 там же состоится праздничная программа для детей и взрослых с конкурсами и играми. С 14:00 до 15:00 ожидается выступление цирковых артистов и дрессированных зверей от шоу-театра «Котовасия» с играми и фокусами; с 15:00 до 16:00 будет музыкальная игровая программа со сказочными героями; с 16:00 до 17:00 – концертная программа театра танца «Даймонд»; с 17:00 до 18:00 – праздничная концертная программа с участием солистов города. А с 18:00 до 19:00 посетители парка увидят программу от цирковой студии «Фаворит» с фокусами, цирковыми трюками и розыгрышами для детей, сообщает мэрия.