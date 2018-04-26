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26апреля
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Из-за пожара на улице Новой эвакуироваться пришлось жителям соседней многоэтажки

Из-за пожара на улице Новой эвакуироваться пришлось жителям соседней многоэтажки

Вечерний пожар в среду, 25 апреля,, в котором горели несколько деревянных домов, коснулся и соседних многоэтажек. В доме по адресу: улица Новая, 11, возникло сильное задымление подъездов и квартир. Когда люди начали сами эвакуироваться, заблокировались лифты.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 25 апреля, загорелись четыре деревянных дома в районе улиц Новой и Амурской, один из которых был нежилым. В одном из домов произошел взрыв, вероятно, баллона с газом.

Напротив горевших домов стоят многоэтажные новостройки. Жители дома № 11 по улице Новой в какой-то момент испугались, что пожар перекинется и на них.

«Искры летели высоко и достигали балконов и окон, – рассказывают очевидцы. – Кто-то успел всё закрыть, но была вероятность, что кто-то этого не смог сделать».

Организованной эвакуации из дома не проводилось, но, когда дым стал проникать в квартиры, люди начали уходить сами. Жительница квартиры на пятом этаже рассказала, что они с мужем намочили полотенца, приложили их к лицу и вышли в подъезд. Там было темно от дыма. Попасть в лифт оказалось невозможно – он был заблокирован. Спускались практически на ощупь, женщина едва не потеряла сознание. Ночь она с ребенком провела у родственников, а муж дежурил возле дома – попасть внутрь до утра было невозможно.

В «Лифтмонтажсервисе» корреспонденту пояснили, что обслуживанием лифтов именно по этому адресу они не занимались, но во всех новых домах подъемники оснащены датчиками дыма. Если сигнализация срабатывает, то лифт сразу опускается на первый этаж, открывает двери и больше не двигается.

«Они так и должны работать. Во время пожара лифт не должен перевозить людей, это опасно, – пояснил диспетчер. – Поэтому, если на Новой, 11, подъемники сработали таким образом, то это очень хорошо».

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#ЖКХ #происшествия

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