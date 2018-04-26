Амурские прокуроры добились блокировки сайта с запрещенной информацией

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По инициативе Свободненского городского прокурора в России заблокировали доступ к одному из сайтов. На этом ресурсе размещена запрещенная информация – о продаже устройств, способных влиять на приборы учета.

Свободненской городской прокуратурой в ходе мониторинга интернета был выявлен сайт, содержащий информацию о продаже устройств, способных остановить или произвести несанкционированное вмешательство в работу приборов учета воды, газа и электричества. В связи с этим Свободненский городской прокурор направил в суд исковое заявление. Он потребовал внести ресурс в Единый реестр доменных имен, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию.

Свободненский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В дальнейшем, после вступления решения суда в законную силу, сайт включили в Единый реестр доменных имен, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию. В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме, ресурс заблокирован, сообщает прокуратура Амурской области.