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26апреля
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сегодня, 15:01 0

Амурчан 9 мая приглашают в фронтовой кинотеатр

Амурчан 9 мая приглашают в фронтовой кинотеатр
Фото: new.yareparhia.ru

В День Победы в Амурской области на разных площадках будут демонстрироваться фильмы патриотической направленности. Это «Парад Победы 1945», «Зоя», «Жди меня», «Сын полка», «Два бойца», «Славный малый», «Жила-была девочка», «Битва за Севастополь» и другие.

Фильмы покажут в рамках акции «Фронтовой кинотеатр». В ней примут участие Архаринский, Благовещенский, Бурейский, Райчихинский, Ивановский, Константиновский, Мазановский, Магдагачинский, Селемджинский, Свободненский, Серышевский, Сковородинский, Тындинский, Тамбовский районы, а также ЗАТО Циолковский, Шимановск, Благовещенск, Тында и Зея. Акция охватит 67 населенных пунктов.

Всего будет показано 35 разных кинокартин. Во многих культурных центрах показывать фильмы будут в течение всего мая. Просмотр доступен всем желающим.

Просмотров всего: 241

#жизнь #праздники

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