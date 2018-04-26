Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:51 2

До плюс 18 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 27 апреля

До плюс 18 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 27 апреля
Фото: moj-pes.ru

В Амурской области 26 апреля будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер ночью подует с севера, северо-запада со скоростью 8-13 метров в секунду, днём ветер сменит направление на западное, юго-западное и разгонится до 3-8 метров в секунду.

Температура ночью понизится до минус 5 градусов, местами по северу до минус 10. Днем термометры покажут плюс 13…18, местами около плюс 10°С.

В Благовещенске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днём ветер выберет юго-западное направление и разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1…3, днем будет плюс 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 339

#погода

распечатать


Общество 1

В районе Экимчана выпал снег
Происшествия 1

Изменивший направление ветер принес в Благовещенск дым (фото)
Общество

24 апреля в Благовещенске был побит температурный рекорд дня
Общество 1

В Приамурье немного похолодает: прогноз погоды на 26 апреля
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    49 минут назад

    Отопление поспешили выключить, хотя, как заявили в ТВС Белогорска, мы уже 5 дней жаримся. Похолодание у них не ожидается, а сегодня это что? Сумасшедший постоянный ветер несёт пыль и температура ночью +3, днём +10, и потепление не намечается. А вот плата за их услуги растёт два раза в год,и за виртуальный капремонт обещают повысить.

    Уже концы с концами не сходятся, граждане областью и городом Белогорском управители. Более 5.000руб за 27,7 кв. м в 50летней хрущобе - это круто!

  • Алиса65

    Алиса65
    47 минут назад

    Комментарии в ТВС Мелюков убрал, поскольку ничего о нём хорошего там люди не писали...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь