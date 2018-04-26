До плюс 18 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 27 апреля

Фото: moj-pes.ru

В Амурской области 26 апреля будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер ночью подует с севера, северо-запада со скоростью 8-13 метров в секунду, днём ветер сменит направление на западное, юго-западное и разгонится до 3-8 метров в секунду.

Температура ночью понизится до минус 5 градусов, местами по северу до минус 10. Днем термометры покажут плюс 13…18, местами около плюс 10°С. В Благовещенске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днём ветер выберет юго-западное направление и разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1…3, днем будет плюс 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL