В Тынде подросток проверил на прочность местный памятник (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Тынде. Ролик запечатлел, как подросток проверил на прочность памятник первым строителям БАМа.

Видео опубликовано в паблике «Подслушано в Тынде». На кадрах видно, что возле памятника находится группа подростков. В какой-то момент один из них залезает на конструкцию, пинает ее и пробует отломать один из элементов. После этого молодые люди уходят.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что заявлений в полицию по данному факту не поступало. Информация, распространенная в социальных сетях, в настоящий момент проверяется.

Памятник первостроителям БАМа был открыт в Тынде в сентябре 2017 года. В композиции – тачка с грунтом, рабочие инструменты, гитара и головные уборы строителей Байкало-Амурской магистрали. Скульптуру отлили на заводе в городе Касли Челябинской области. Ее автор – председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

Видео: vk.com/vtynde