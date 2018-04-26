Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:40 1

В Тынде подросток проверил на прочность местный памятник (видео)

В Тынде подросток проверил на прочность местный памятник (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Тынде. Ролик запечатлел, как подросток проверил на прочность памятник первым строителям БАМа.

Видео опубликовано в паблике «Подслушано в Тынде». На кадрах видно, что возле памятника находится группа подростков. В какой-то момент один из них залезает на конструкцию, пинает ее и пробует отломать один из элементов. После этого молодые люди уходят.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что заявлений в полицию по данному факту не поступало. Информация, распространенная в социальных сетях, в настоящий момент проверяется.

Памятник первостроителям БАМа был открыт в Тынде в сентябре 2017 года. В композиции – тачка с грунтом, рабочие инструменты, гитара и головные уборы строителей Байкало-Амурской магистрали. Скульптуру отлили на заводе в городе Касли Челябинской области. Ее автор – председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

Видео: vk.com/vtynde

Просмотров всего: 464

#происшествия #Тында

распечатать


Экономика 2

Совладельца АТБ обвиняют в хищении 13 миллионов долларов
Происшествия

В Благовещенске грузовик с отходами терял свой груз по дороге (видео)
Происшествия

Из-за пожара на улице Новой эвакуироваться пришлось жителям соседней многоэтажки
Происшествия

В Благовещенске упавшее дерево повредило три автомобиля
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Anginka

    Anginka
    52 минуты назад

    Найти и отлупить

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь