Роскомнадзор обещает прекратить веерные блокировки из-за Telegram

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По итогам встречи также было принято решение, что РОЦИТ продолжит принимать жалобы от пользователей, которые пострадали от блокировок IP-адресов. Кроме того, Ассоциация электронных коммуникаций будет помогать оперативно передавать в Роскомнадзор информацию о проблемах отдельных компаний.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе совещания опроверг утверждения, что существуют более современные способы ограничить работу Telegram, чем блокировки миллионов IP-адресов. По его словам, ведомство не исключит из реестра запрещенные IP-адреса облачных сервисов, пока их владельцы «не выгонят Telegram» со своих площадок.

«И Amazon, и Google, и ряд других компаний отказываются исполнять российское законодательство. Фактически сейчас речь идет не о том, что Роскомнадзор борется с Telegram, Роскомнадзор сейчас вышел в плоскость противодействия...со стороны крупнейших мировых IT-гигантов, за спиной которых прячется Telegram», – цитирует Субботина «Комсомольская правда».

После встречи с представителями ИТ-индустрии Роскомнадзор заявил, что «контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели», а вот с Google был «начат предметный диалог».

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram из-за отказа руководства мессенджера предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. В черный список стали включать и IP-адреса, которые могли использоваться для обхода блокировок, причем многие из них принадлежат сторонним сервисам. В их числе оказались облачные хранилища Amazon, Microsoft, Evernote, мессенджер Viber и некоторые IP-адреса Google.