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26апреля
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сегодня, 14:22 3

Роскомнадзор обещает прекратить веерные блокировки из-за Telegram

Роскомнадзор обещает прекратить веерные блокировки из-за Telegram
Фото: www.kp.ru

Роскомнадзор пообещал прекратить веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации, заявил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников по итогам закрытой встречи в ведомстве. Он уточнил, что Роскомнадзор намерен подходить к блокировке Telegram более точечно, пишет «Коммерсантъ».

По итогам встречи также было принято решение, что РОЦИТ продолжит принимать жалобы от пользователей, которые пострадали от блокировок IP-адресов. Кроме того, Ассоциация электронных коммуникаций будет помогать оперативно передавать в Роскомнадзор информацию о проблемах отдельных компаний.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе совещания опроверг утверждения, что существуют более современные способы ограничить работу Telegram, чем блокировки миллионов IP-адресов. По его словам, ведомство не исключит из реестра запрещенные IP-адреса облачных сервисов, пока их владельцы «не выгонят Telegram» со своих площадок.

«И Amazon, и Google, и ряд других компаний отказываются исполнять российское законодательство. Фактически сейчас речь идет не о том, что Роскомнадзор борется с Telegram, Роскомнадзор сейчас вышел в плоскость противодействия...со стороны крупнейших мировых IT-гигантов, за спиной которых прячется Telegram», – цитирует Субботина «Комсомольская правда».

После встречи с представителями ИТ-индустрии Роскомнадзор заявил, что «контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели», а вот с Google был «начат предметный диалог».

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram из-за отказа руководства мессенджера предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. В черный список стали включать и IP-адреса, которые могли использоваться для обхода блокировок, причем многие из них принадлежат сторонним сервисам. В их числе оказались облачные хранилища Amazon, Microsoft, Evernote, мессенджер Viber и некоторые IP-адреса Google.

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#интернет #связь #технологии

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Комментарии
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  • Бунтарь

    Бунтарь
    49 минут назад

    Надо было писать "роскомпозор облажался". А сейчас пытается шантажом и блокировками вынудить частные компании поучаствовать в исполнении дурацкого решения суда. Именно так поступает правовое государство.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    35 минут назад

    Какой там предметный диалог? Глава Роскомнадзора в санкционном списке у америкосов, разбежится гугол его требования выполнять, ога

  • Touareg

    Touareg
    50 секунд назад

    Надеюсь, что иностранные компании не пойдут на поводу у российских маразматиков с их дебильными законами и пошлют их куда подальше. Пусть эти идиоты блокируют сразу весь интернет. Чем быстрее это произойдёт, тем быстрее решится вопрос о свободе российского интернета - либо люди стерпят и у нас будет, как в тупорылом Китае, либо народ наконец поднимет жопы с дивана, отстоит своё право на свободу информации и законы поменяются. Это просто невероятная тупость - блокировать телеграмм только потому что он предоставляет людям возможность конфиденциального общения. 21 век на дворе, а до сих пор во власти сидит сплошной совок, который хочет всё тотально контролировать.

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