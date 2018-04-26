«Гринпис России»: в Амурской области развивается пожарная катастрофа

Фото: greenpeace.org

По мнению движения «Гринпис России», в Приамурье развивается пожарная катастрофа. За 4 месяца 2018 года площадь, пройденная лесными пожарами в регионе, в три раза превысила данные за весь 2017 год. Выбрасываемые из-за пожаров углекислоты, считают специалисты, не только уничтожают лес, но и ведут к изменению климата.

Со ссылкой на методики Global Fire Emissions Database специалисты «Гринпис России» предполагают, что за один только месяц природные пожары в регионе стали причиной выбросов около 110 мегатонн углекислого газа. Такое количество углекислоты выбрасывает вся Москва за два года.

По данным со спутников, с начала года по утро 24 апреля, в Амурской области лесные пожары прошли площадь 1,7 миллиона гектаров. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2017 года – 0,3 миллиона гектаров, и в три раза больше, чем за весь 2017 год – 0,6 миллиона гектаров. В регионе, где с 7 апреля объявлен режим ЧС, развивается пожарная катастрофа, уверены в «Гринпис России».

Причиной пожаров специалисты движения называют палы сухой травы. Говорится, что сельскохозяйственные палы полностью запрещены законом с 2015 года, а «контролируемые профилактические палы» проводят на огромных площадях, без соблюдения мер пожарной безопасности. При тёплой и сухой погоде выжигание сухой травы оборачивается катастрофой регионального масштаба. По их данным, лесной план Амурской области предусматривает ежегодное проведение так называемых контролируемых профилактических выжиганий на площади 180 тысяч гектаров.

«Безопасно выжечь такую площадь в принципе невозможно — при соблюдении норм нужны 30-40 тысяч квалифицированных работников, обеспеченных необходимым оборудованием и техникой, а такого человеческого резерва у людей нет. Поэтому любые выжигания превращаются в бесконтрольные и опасные: при сухой и ветреной погоде огонь неизбежно будет распространяться на большие расстояния, переходя на леса, а иногда и на населённые пункты и инфраструктуру. Получается, что действующая редакция Лесного плана Амурской области гарантирует почти ежегодное (при подходящих погодных условиях) повторение крупномасштабных лесопожарных катастроф, прогрессирующее обезлесение региона и превращения его в территорию, практически непригодную для ведения полноценного лесного хозяйства», – высказался Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела «Гринпис России».

«Когда траву жгут те, кто должен охранять леса и другие природные территории от огня — это провоцирует на поджоги и других жителей региона. Кто-то просто повторяет действия других, а кто-то пытается защитить свои дома, сараи, участки от бесконтрольных палов, пускаемых работниками леса — в результате горит все, что только может гореть, и везде, куда могут добраться люди со спичками», — озвучил свое мнение Григорий Куксин, руководитель пожарного отдела «Гринпис России».

«Каждое выжигание растительности, будь то поле или лес — это выбросы углекислого газа, сажи, прямо влияющие на климат, — прокомментировал Антон Бенеславский, руководитель международного пожарного проекта Гринпис России. — Частые пожары на одной и той же территории ведут к её деградации: снижается плодородие почвы, меняется видовой состав растительности и на месте дикого леса появляются ландшафты с небольшим количеством биомассы, способной поглотить меньшее количество углерода. Формируется долгосрочный отрицательный климатический эффект».

Специалисты приходят к мнению, что из-за пожаров в регионе стремительно исчезает лес. За последние 18 лет вся территория Амурской области, за исключением зон вечной мерзлоты, была пройдена пожарами.

Во время весенних пожаров горит сухая прошлогодняя трава и отчасти лесная подстилка. Огонь уничтожает подрост. На участках, где такие пожары повторяются из года в год, погибают старые деревья и исчезает весь лес.

«Регион становится всё менее лесным и менее пригодным для ведения лесного хозяйства. Северные районы Амурской области — зона вечной мерзлоты, лес здесь растёт крайне медленно, поэтому они не подходят для хозяйственного выращивания леса. Зато в южных почва и климат благоприятны для сельского хозяйства и леса, тут растут даже теплолюбивые культуры, например арбузы и соя. Здесь может расти полноценный, здоровый и продуктивный лес, но регулярно повторяющиеся палы сухой травы этого не позволяют», — считает Алексей Ярошенко.

В «Гринпис России» собираются добиваться снижения объёмов плановых выжиганий леса, так как считают, что эта мера не работает, а только усугубляет масштабы природных пожаров в Приамурье.

Как сообщало Амур.инфо, представители движения приезжали в Приамурье в середине апреля и встречались с губернатором. После чего Амурская область присоединилась к противопожарной федеральной информационной кампании «Гринпис» «Останови огонь».

Фото: greenpeace.org